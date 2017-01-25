Начальник Генштабу Муженко взяв участь у флешмобі 22PushUpChallenge (ВІДЕО)

25.01.2017 20:48

Головнокомандувач Збройних сил України генерал армії Віктор Муженко прийняв естафету #22PushupChallenge на підтримку учасників бойових дій, які повернулися із зони проведення АТО.

Відео з 22 віджиманнями начальник Генштабу виклав на своїй сторінці у Facebook.

"Настрій бойовий: прийняв естафету #22PushUpChallenge", - написав начальник Генштабу.

Він зазначив, що таким чином приєднується до естафети, спрямованої на підтримку ветеранів та бійців учасників АТО. "Думаю, що мене підтримають і офіцери Генерального штабу і я буду не один від ГШ. А виклик ми передамо Службі безпеки України і Василю Сергійовичу Грицаку", - додав Муженко.

Як повідомляв Укрінформ, флешмоб #22PushupChallenge розпочався в Україні на підтримку бійців, що повернулись із зони бойових дій і мають посттравматичний синдром.

Раніше особовий склад Командування Високомобільних десантних військ ЗСУ взяв участь у флешмобі #22PushupChallenge та передав естафету особовому складу Генерального штабу Збройних Сил України.

Зазначимо, що саме цифра "22" фігурувала у статистиці кількості самогубств серед ветеранів військових конфліктів та бойових дій Збройних Сил США. Аби привернути увагу суспільства до цієї проблеми, було запроваджено флешмоб, умовою якого стало 22-разове віджимання протягом 22 днів. Згодом ця естафета перейшла і до армій європейських країн, в тому числі і України.