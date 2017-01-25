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Незаконные грузы, поддельный паспорт, предложение взятки - итоги работы пограничников за сутки на КПВВ в Донбассе
Госпогранслужба Украины сообщает о ситуации на КПВВ Донбасса за прошедшие сутки 24 января.
На КПВВ «Майорск» пограничным нарядом Краматорского отряда обнаружены признаки подделки паспортного документа у гражданина Украины, который следовал с неподконтрольной территории. Задержанного нарушителя передали сотрудникам полиции.
Вчера, пограничники Донецкого отряда на контрольном посту «Березовое-2» по оперативной информации обнаружили гражданина Украины, который, возможно, причастен к незаконным вооруженным формированиям. Гражданин передан сотрудникам Национальной полиции в Донецкой области.
Шесть автомобилей, которые перевозили товары на временно неконтролируемой территории с нарушениями, обнаружили пограничники Донецкого и Краматорского отрядов совместно с представителями фискальной службы. Транспортными средствами граждане пытались через КПВВ «Гнутово», «Марьинка» и «Майорск» незаконно перевезти 220 килограммов колбасных изделий, почти 230 килограммов мяса, косметические средства, столовые наборы из серебра, средства личной гигиены, мобильные телефоны, аксессуары к ним и бензопилы и генераторы на общую сумму около 136 тысяч гривен. Граждане вместе с автомобилями и грузом переданы в ГФС.
Кроме того, КПВВ «Майорск» и КрП «Марьинка» сотрудники Госпогранслужбы зафиксировали два случая, когда гражданка Украины и гражданин Иордании пытались «договориться» о беспрепятственный пропуск через линию разграничения за денежное вознаграждение. На свои предложения они получили от пограничников категорические отказы, после чего нарушителей передали представителям Национальной полиции в Донецкой области.
Фото: www.62.ua/
Теги: Донбасс, пограничники, взятка, продукты, паспорт, КПВВ
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