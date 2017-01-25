Оккупанты нападают и отступают

25.01.2017 17:15

Президент Украины критикует тех, кто предлагает отказаться от временно оккупированных территорий, а ВСУ продолжают (в рамках минских договорённостей) теснить врага. В свою очередь, российско- террористические войска ведут активные обстрелы, а лояльные к Кремлю политики - свои игры, направленные на ослабление Украины и снятие санкций с агрессора.

Враг атакует везде

Самые частые обстрелы происходят на юге Донетчины. На участке от Павлополя до Широкино оккупанты практически круглосуточно атакуют позиции сил АТО и населённые пункты, используя в основном стрелковое автоматическое оружие, а также станковые гранатомёты типа АГС-17. Но, бывает, подключают миномёты и даже артиллерию.

Западнее и южнее Донецка (в районе Докучаевска), у Марьинки, Красногоровки, Новотроицкого, Степного, Тарамчука, также не стихают обстрелы из разных видов оружия (чаще всего используются стрелковое и крупнокалиберные пулемёты).

«Оккупанты продолжают активно использовать снайперские группы в районе Донецка. В Петровский район города, на участок в районе ДАПа и Спартака, прибыло несколько новых снайперских групп (как из местных боевиков и российских наёмников, подготовленных в РФ, так и укомплектованных российскими специалистами). Всего зафиксировано три группы по пять-шесть человек, передвигаются на нескольких внедорожниках, местные «правоохранители ДНР» имеют строжайшее указание не останавливать данный автотранспорт для проверки. Одна из групп укомплектована специалистами ФСБ РФ», - сообщает группа «Информационное Сопротивление».

После некоторого затишья, под удар вновь стали попадать позиции защитников Украины в районе развалин Донецкого аэропорта и Песок. Досаждает враг у Авдеевки, Опытного, Водяного, где в ход иногда идут 120-мм миномёты и зенитки.

Традиционно жарко в районе Зайцево - Жованка и на Светлодарской дуге. Небольшие населенные пункты (Новосёловка-2, Новгородское, Новозвановка, Троицкое) то и дело становятся мишенями.

Обстреливаются позиции сил АТО и на Луганщине - в районе Крымского, Новотошковки, Сокольников, Станицы Луганской.

Постоянные переброски

Маневрирование у боевиков, курируемых российскими кадровыми военными, не прекращается. Равно как переброска в оккупированные районы Донбасса боеприпасов и топлива из РФ. Только с 10 по 23 января так называемый «I Армейский корпус» (вооружённые силы самопровозглашённой «ДНР») получил от «братской России» порядка 210 тонн боеприпасов и 1,5 тыс. тонн топлива.

По данным группы «Информационное Сопротивление», к отвалам шахты имени Ленина (район западной окраины Горловки) оккупанты скрытно стягивают огневые средства. Туда, в частности, переброшена батарея 120-мм миномётов, БМП-2, два Камаза с живой силой (в кузове одного из них зафиксированы автоматические гранатомёты АГС-17).

В район Стаханова (Кадиевка после переименования), что на Луганщине, захватчики дополнительно перебросили не менее пехотной (стрелковой) роты и бронетехнику. Туда же из Ростовской области РФ прибыло около 100 российских военнослужащих в форме «ополченцев ЛНР».

Провокации для дискредитации

«С целью дискредитации Вооруженных Сил Украины, командование «1 АК ДНР» и «2 АК ЛНР» продолжает отдавать приказы на обстрелы населённых пунктов на подконтрольной им территории под видом украинских войск, - отмечает группа «Информационное Сопротивление». - Прикрытием для подготовки и организации этих преступлений стали артиллерийские учения в обоих «армейских корпусах», количество которых резко возросло в январе с.г. с началом инспекций со стороны Центра территориальных войск Южного военного округа ВС России».

В частности, в этом месяце под удар попали Ирмино, Алмазная, Стаханов (Кадиевка), Первомайск, Кировск (Голубовка) на Луганщине, а также Макеевка, Харцызск, окраины Горловки и Ясиноватой, автобус под Еленовкой - на Донетчине.

А 24 января оккупанты заявили, что в день деньской были обстреляны позиции т.н. «Народной милиции» самопровозглашённой «ЛНР». Произошло всё якобы «в районе Дебальцево» в тот самый момент, когда там якобы находились наблюдатели во главе с первым зам.руководителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александром Хугом. Обстрел якобы был миномётный, «предназначался» оккупированной Калиновке и вёлся из подконтрольного Украине Луганского.

Пресс-офицер оперативно-тактической группировки «Донецк» Влад Волошин называет ложью, поясняя: «Если провести прямую от Луганского к Калиновке, то Дебальцево - далеко в стороне. Во-вторых, ни в одном отчёте СММ ОБСЕ и СЦКК нет сообщений о подобном обстреле. И главное - в то время, когда якобы был зафиксирован обстрел, на этом участке разграничения было тихо...». По словам Волошина, в конце прошлой недели «был подобный информационный вброс с обстрелом наблюдателей ОБСЕ во главе с зам.главы миссии Александром Хугом, якобы где-то под Донецком, но выяснилось, что это неправда».

Удивляться постоянным фейковым атакам не стоит, ведь ложь и страх - это те столпы, на которых держится власть противника.

Очередное враньё сейчас усиленно распространяет агентура «МГБ ДНР» в Макеевке, Горловке и Енакиево: мол, группы украинских диверсантов, которые переброшены на оккупированную территорию, намерены отравить источники питьевой воды некими «специальными американскими токсинами».

Мы снова немного шагнули вперёд

На этой неделе несколько источников подтвердили, что военнослужащие украинской армии отбили у оккупантов ещё часть нашей земли.

В частности, стало известно, что силы АТО полностью взяли под контроль трассу, которая ведет в оккупированную Горловку. Плюс - практически полностью выровняли Светлодарскую дугу.

«На сегодняшний день украинские военные выровняли Светлодарскую дугу, это уже почти сплошная ровная линия. И любые перемещения (на трассе, - ред.) мы видим и держим под контролем», - заявил в интервью ТСН Вячеслав Власенко (позывной «Филин»), который во главе 46-го отдельного батальона спецназначения «Донбасс - Украина» освобождал Новолуганское.

«Филин» подчеркнул, что в случае курсирования по этому участку дороги бронетехники или военной техники, она будет уничтожена.

Также стало известно, что украинская армия в зоне АТО в Луганской области на 500 метров продвинулась в сторону города Кадиевка (Стаханов) и заняла позиции, на которых ранее находились боевики. Так называемая операция «Сухуми» была проведена совместными усилиями трёх батальонов 54-й бригады украинской армии. Без потерь и практически без выстрелов. Военные уверяют, что они не просто освободили важные высоты, но и оставили противника без связи, коммуникаций и подвоза воды.

С другой стороны Светлодарского водохранилища украинские военные также приблизились к позициям боевиков в районе Горловки.

Порошенко не откажется от Донбасса

22 января во время торжеств по случаю Дня соборности Украины Пётр Порошенко жёстко раскритиковал идею некоторых политиков касательно отказа от Донбасса.

«Как ни прискорбно говорить об этом в День соборности, но у нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса... Хочу адресовать этим политикам вопрос: господа, а вы собирали эти территории, чтобы ими разбрасываться?» - вопросил Порошенко, отметив, что эти политсилы призывают «вести себя с жителями оккупированных районов, как будто они уже не наши украинские граждане». «Такая стратегия стопроцентно к миру не приведёт. Цель России - не Донецк или Луганск, цель России - вся Украина, а не только Крым или Севастополь», - уверен президент.

От также подчеркнул, что украинская сторона продолжает придерживаться минских соглашений, несмотря на сложность ситуации. По словам президента, это позволило украинской дипломатии «выиграть нелёгкую борьбу за продление санкций всего мира» против России.

Он подчеркнул, что до решения вопросов безопасности на Донбассе изменения в Конституцию Украины (амнистия, особый статус и т.д.) вноситься не будут.

Участник сопротивления стал Героем Украины

22 января президент Пётр Порошенко присвоил звание Героя Украины Владимиру Жемчугову, который почти год провёл в застенках оккупантов Донбасса.

«Рождённый на Луганщине сын украинской земли, он стал активным участником движения сопротивления российской оккупации, - отметил глава государства. - Он провёл 30 спецопераций по уничтожению военных объектов врага и личного состава оккупационных войска. При попытке захвата врагами Владимир Павлович принял решение подорвать себя, вследствие чего получил тяжёлые ранения».

Владимир Жемчугов оказался в плену самопровозглашённой «ЛНР» 28 сентября 2015, когда после взрыва он остался без кистей рук почти незрячим. 17 сентября 2016-го Жемчугова освободили. В Германии ему сделали ряд операций, сумев вернуть зрение, слух и возможность свободно передвигаться.

Андрей ПИТОНОВ.

Инфографика Татьяны ПЕТРОВОЙ.