"Оппозиционный блок" предлагает привлечь к переговорам по Донбассу администрацию Трампа

"Минский процесс затормозился и зашел в тупик. Интерес нашей страны в том, чтобы состоялся политический процесс урегулирования конфликта, который сегодня не дает возможности развиваться Украине и не позволяет идти вперед. Наша фракция поддержит все решения, которые позволят решить конфликт политическим путем", - отметил Бойко.



По словам политика, урегулирование конфликта в Донбассе в интересах прежде всего Украины, поэтому именно мы должны задавать тон в данном вопросе, а не слушать, что говорят со стороны.



"Необходимо инициировать привлечение партнеров, союзников, которые могут реально влиять на ситуацию. США и Россия могут это сделать. Поэтому для того, чтобы урегулировать конфликт и вернуть наши территории, необходимо расширить Нормандский формат. Давайте приглашать туда американцев - администрацию нового президента Трампа", - заявил Юрий Бойко.



"В переговорном процессе надо быть настойчивыми, потому что это нужно в первую очередь нам", - подчеркнул лидер оппозиционеров.