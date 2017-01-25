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Архив - Донецкая область

Пенсионерам "ДНР" повысили размер пенсии?

25.01.2017 16:21
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Пенсионерам "ДНР" повысили размер пенсии?

Жители "ДНР" в социальных сетях сообщают, что с января 2017 года размер минимальной пенсии в "республике" составляет 2600 рублей.

По словам местных жителей, те, у кого пенсия меньше 2600 рублей, в этом месяце получат доплату. При этом, отмечается, что некоторым пенсионерам деньги на дом принесли почтальоны. Также, о повышении сообщают те, кто получает пенсию через отделения "ЦРБ ДНР".

В комментариях люди пишут:

-"В ДНР теперь минималка 2600 руб, всем, у кого меньше, принесут добавку в этом месяце".

- "В банке не знаю, но почта носила сегодня доплату".

— "Ходила на почту, получала и уточняла. Сказали — это единоразовая помощь. В следующем месяце не будет. Как мне сказали, так и я вам говорю".

- "А в банке сказали, что теперь 2600 это минимальная пенсия".

- "У моей мамы пенсия 2100, сегодня принесли 500 рублей, получается 2600. Вроде, такая теперь будет минимальная, так почтальон сказала".

- "В Донецке на карточку пришло сообщение, что начислили деньги за январь".

— "Полчаса назад пришло смс на карту с добавкой к пенсии за январь".

— "На карточки тоже перечислили, мама вчера сняла!".

Данную информацию подтвердил и "депутат" "Народного совета ДНР" Сергей Сверчков:"Сейчас свяжусь с ПФ, уточню. Да, минимальная пенсия с января 2017 года 2600".

При этом от "Министерства финансов и Пенсионного фонда ДНР" никакой официальной информации о повышении минимальной пенсии не поступало.

Напомним, ранее минимальный размер пенсии в ДНР составлял 2087 рублей.

Источник: "ДонПресс".


Фото: korrespondent.net/

Теги: Донбасс, пенсия, повышение, ДНР
 
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