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Пенсионерам "ДНР" повысили размер пенсии?
Жители "ДНР" в социальных сетях сообщают, что с января 2017 года размер минимальной пенсии в "республике" составляет 2600 рублей.
По словам местных жителей, те, у кого пенсия меньше 2600 рублей, в этом месяце получат доплату. При этом, отмечается, что некоторым пенсионерам деньги на дом принесли почтальоны. Также, о повышении сообщают те, кто получает пенсию через отделения "ЦРБ ДНР".
В комментариях люди пишут:
-"В ДНР теперь минималка 2600 руб, всем, у кого меньше, принесут добавку в этом месяце".
- "В банке не знаю, но почта носила сегодня доплату".
— "Ходила на почту, получала и уточняла. Сказали — это единоразовая помощь. В следующем месяце не будет. Как мне сказали, так и я вам говорю".
- "А в банке сказали, что теперь 2600 это минимальная пенсия".
- "У моей мамы пенсия 2100, сегодня принесли 500 рублей, получается 2600. Вроде, такая теперь будет минимальная, так почтальон сказала".
- "В Донецке на карточку пришло сообщение, что начислили деньги за январь".
— "Полчаса назад пришло смс на карту с добавкой к пенсии за январь".
— "На карточки тоже перечислили, мама вчера сняла!".
Данную информацию подтвердил и "депутат" "Народного совета ДНР" Сергей Сверчков:"Сейчас свяжусь с ПФ, уточню. Да, минимальная пенсия с января 2017 года 2600".
При этом от "Министерства финансов и Пенсионного фонда ДНР" никакой официальной информации о повышении минимальной пенсии не поступало.
Напомним, ранее минимальный размер пенсии в ДНР составлял 2087 рублей.
Источник: "ДонПресс".
Фото: korrespondent.net/
Теги: Донбасс, пенсия, повышение, ДНР
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