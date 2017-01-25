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Полуокруженное Коминтерново - еще одна "тихая" победа ВСУ в "серой зоне"
За последние дни ВСУ без лишней огласки продвинулись в "серой зоне" еще на нескольких направлениях.
В начале этого года окончательно "выкристаллизовалась" тактика действий военных на Донбассе - занятие "серой зоны" без "шума и пыли" в условиях информационного вакуума, а затем (через месяц) объявление об этом через разные напрямую не связанные с Министерством обороны источники.
Так, было, например, с позициями, занятыми "Грузинским легионом" на Попаснянском направлении. Часть "серой зоны" с господствующей высотой была занята бойцами 54-й бригады еще до Нового года, но только в конце января телеканал "1+1" засветил новые позиции и таким образом некоторым "легитимизировал" новую линию фронта.
Та же история была и с Донецкой фильтровальной станцией, о контроле над которой широкая украинская общественность узнала только из очередного отчета ОБСЕ. Или Крутой Балкой, о потере которой вовсю пишут "донецкие" СМИ.
Только на днях и то неофициально - со слов одного из бойцов "Донбасс-Украина" - общественность узнала и о контроле ВСУ над трассой Горловка - Новолуганское. Хотя, естественно, ввиду близости вражеских позиций говорить о полном контроле вряд ли стоит. Как метко заметил один бойцов, "ну, на скорости БМП еще проедет, а вот танк - уже нет". И это один из "минусов" продвижения - теперь позиции обстреливаются буквально из всего что может стрелять - от СПГ до стрелковки.
И вот сегодня вот "Фонд "Повернись живим" на своей страничке в "Фейсбуке" буквально в паре фраз "засветил" новые позиции морпехов на приморском направлении. Причем об этом продвижении, по информации местных жителей в соцсетях и намекам волонтеров, было известно всем интересующимся обстановкой на фронте еще до Нового года. Просто отсутствие внимания к этому району было одним из важных элементов операции, которую с блеском провели морпехи с бойцами одного из отдельных разведбатов. Причем тактика в продуваемой азовским ветрами степи была крайне простой по замыслу и одновременно тяжелой по реализации: продвижение на 50-100 метров, окапывание под огнем противника, укрепление позиций, рывок дальше.
Цель "телодвижений" под Мариуполем вполне ясна - освобождение как минимум стратегически важного населенного пункта Коминтерново (после деоккупации - Пикузы), а как максимум дальнейшее продвижение на восток с установлением контроля над так называемой "старой" трассой Мариуполь-Новоазовск - дорога, идущая от Мариуполя через Коминтерново и Заиченко к Красноармейскому, а оттуда поворачивает на юг в направлении Новоазовска и на северо-запад к находящемуся под нашим контролем Пищевику.
Занятые ВСУ позиции позволяют держать эту трассу под огневым контролем не только на отрезке Красноармейское-Коминтерново, но и Красноармейское-Октябрь, где также продолжаются бои. Это существенно усложняет оккупантам снабжение и Коминтерново и своих сил в районе Октября.
Все происходящее прекрасно вписывается в рамки Минского процесса, ведь, по состоянию на 9 сентября 2014 года, этот район должен был "де юре" контролироваться нашими властями, но долгое время тут была "серая зона" и только в прошлом году части коллаборантов при поддержке российской армии захватили их.
Теперь происходит планомерное продвижение, в итоге которого Коминтерново уже сегодня находится в полуокружении и снабжение блок-постов тут для боевиков становится сплошной головной болью. Такая же ситуация, кстати, и под Докучаевском, где сегодня с утра произошло очередное обострение, которое закончилось обстрелами как прифронтовых населенных пунктов, так и контролированной "ДНР" Еленовки.
По неофициальным данным есть продвижение в "серой зоне" так же как минимум на трех направлениях, однако когда об этом будет объявлено официально - неизвестно, пишет dsnews.ua.
Фото: www.dsnews.ua/
Теги: Донбасс, продвижение, ВСУ, фронт, Коминтерново, серая зона
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