Позиционная война ВСУ: украинские военные приблизились к Дебальцево, Горловке и Докучаевску

25.01.2017 15:53

Украинские войска на Донбассе занимают новые позиции в так называемой "серой" зоне. Такая тактика получила название "ползучее наступление", в ходе которого Вооруженные силы Украины занимают новые территории, которые, в соответствии с Минскими соглашениями, и без того должны находиться под контролем украинской стороны.

Таким образом, несмотря на сопротивление боевиков, ВСУ приблизились к Дебальцево и обложили Горловку и Докучаевск. По мнению экспертов, эти маневры происходят в рамках позиционной войны и пока не означают, что наша армия решится на крупное наступление, пишет "РБК-Украина".

Район города Дебальцево в Донецкой области стал ареной ожесточенных боев зимой 2015 года, когда боевикам при поддержке регулярных частей российской армии удалось ликвидировать так называемый дебальцевский плацдарм - длинный выступ, далеко врезавшийся в позиции боевиков. Украинская армия отступила с плацдарма, оставив, в том числе, и сам город Дебальцево, являющийся важным транспортным узлом на Донбассе.

С тех пор конфигурация фронта в том районе изменилась. Ее начали называть "Светлодарской дугой", которая стала ареной постоянных обстрелов и локальных схваток. Последнее обострение в этом районе произошло в конце 2016 года, когда украинская армия заняла новые позиции на "Светлодарской дуге", захватив несколько важных высот и установив полный контроль над поселком Новолуганское. По официальным сообщениям украинской стороны, продвижение ВСУ на данном участке происходит без нарушений Минских договоренностей, поскольку город Дебальцево и его окрестности, согласно Минску-2, и без того должны были отойти под контроль Украины.

"В последние месяцы на "Светлодарской дуге" продолжались очень серьезные боевые действия, в результате которых подразделения Вооруженных сил Украины заняли очень важные, новые позиции, но в пределах линии разграничения. То есть, Минские соглашения не нарушались", - пояснил сложившуюся ситуацию спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Такая тактика получила название "ползучее наступление", в ходе которого украинская армия, реагируя на обстрелы противника, занимает более выгодные позиции в "серой зоне" - полосе земли, расположенной между окопами противоборствующих сторон. О таком продвижении, в частности, сообщил на прошлой неделе известный волонтер Юрий Мысягин: "От наших позиций на "светлодарской дуге" до ближайших построек и домов Дебальцево осталось всего пять-шесть км, по полям и высотам. А ещё год назад было 25 км. Пехота прошагала, а "третья сила" поддержала. И все в рамках Минских договорённостей".

Фотокор газеты "Сегодня" Виталий Лазебник, сражавшийся в 2015 году под Дебальцево в составе Национальной гвардии, отметил, что рельеф в тех местах состоит из небольших высоток. "Их выгодно занять с тактической точки зрения, но стратегически они особой роли не играют. Говорить о каком-либо большом наступлении нет смысла, потому что стороны там очень серьезно окопались", - пояснил Лазебник.

Впрочем, точных данных о масштабах продвижения украинских частей в тех местах пока нет. Так, один из бойцов, который воюет сейчас на "Светлодарской дуге" сообщил, что ВСУ вышли к Санжаровке (населенный пункт в 15 км от Дебальцево). Само Дебальцево уже находится под огневым контролем ВСУ. А координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец уточнил, что в последнее время украинская армия в этом районе продвинулась вперед на один, максимум, на полтора километра.

В самом же Дебальцево пока тихо. Один из жителей этого города сообщил, что во время декабрьских боев даже подумывал уехать к дочери на "большую землю", потому что боялся повторения зимы 2015 года, когда снаряд разнес кухню в его доме. "В декабре артиллерия обстреливала позиции украинской армии со стороны Горловки и Углегорска. Слышно было даже ночью", - рассказал мужчина. Когда же все утихло, он все же решил остаться на месте, поскольку присматривает не только за своим домом, но и за домами соседей.

"Ползучее наступление" идет не только в районе Дебальцево. "Можно отметить Докучаевск, Авдеевку, районы западнее Горловки и севернее Мариуполя", - отметил Константин Машовец. По его словам, в результате этих маневров Докучаевск и Горловка оказались в полукольце: "Украинская группировка нависла над Ясиноватой и, в случае чего, может продвинуться на Енакиево".

Полукольцо под Докучаевском, который, к слову, должен был контролироваться украинской стороной по условиям Минска-1, образовалось осенью прошлого года. "Вопрос лишь в том, найдется ли политическая воля для того, чтобы отдать последний приказ, взять "докучаевскую" группировку боевиков в "котел" и зачистить город", - заявил еще один координатор ИС Дмитрий Тымчук.

По мнению Машовца, маневры в районе Мариуполя усложняются тем, что здесь оперативно-тактические тылы боевиков находятся уже на территории России, откуда поступают подкрепления. В ответ боевики пытаются занять выгодные позиции в районе Широкино для того чтобы угрожать огнем окраинам Мариуполя, но это у них тоже пока не получается.

Противник пытается отвечать схожими маневрами. "Можно вспомнить, например, Коминтерново (поселок в "серой зоне" возле Мариуполя, занятый боевиками в конце 2015 года, - ред). Они также пытаются оттеснить наши войска из Авдеевской промзоны и от Докучаевска", - пояснил Машовец.

По словам Тымчука, понимая, какая угроза нависла над Докучаевском, боевики проводят тут постоянные перегруппировки и усиления, пытаясь оттеснить наши войска от этого населенного пункта. "Будут ли они наступать в этом районе? В ближайшие одну-две недели вряд ли, потому что у них нет для этого сил. Но обстрелы будут продолжаться", - предполагает Тымчук.

Схожее положение вещей, по его мнению, ожидается и в районе "Светлодарской дуги", которая также будет подвергаться постоянным обстрелам. Как отметил Тымчук, российское командование пока не может разгадать намерения сил АТО: "Они боятся варианта 2015 года, когда они выбили наших из-под Дебальцево, но наши взяли Широкино. Чтобы провести наступательную операцию под Дебальцево, у них тоже сил нет".

Как пояснил Константин Машовец, процессы, получившие название "ползучее наступление", происходят в рамках позиционной войны. "Это занятие более выгодных позиций и создание лучших условий для обороны. По сути, это решение тактических задач и вопросов во время позиционной войны", - отметил Машовец.

Как отметил Тымчук, условия Минска-2 не разрешают украинской стороне вести наступление на территории, находящиеся под контролем боевиков: "В противном случае это может вызвать негативную реакцию со стороны России, а также наших партнеров по "нормандской четверке".

По словам Тымчука, каких-либо изменений на Донбассе вообще не стоит ждать как минимум до весны, пока администрация нового президента США Дональда Трампа не сформирует новую политику в отношении Украины. "В этой ситуации мы должны сами сформировать повестку дня для Трампа.

В Украине будет форсироваться принятие закона об оккупированных территориях. К началу новой сессии Верховной Рады, 7 февраля, мы внесем этот вопрос на голосование. Этот закон позволит придать Донбассу статус оккупированных территорий, как у Крыма, и исключить из переговорного процесса представителей боевиков - Пушилина и прочих личностей и вести переговоры непосредственно с Россией", - заявил Тымчук.