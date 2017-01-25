Пророссийским депутатам не удалось протолкнуть в ПАСЕ поправку о проведении выборов в "ЛДНР"

25.01.2017 21:14

Парламентская ассамблея Совета Европы не утвердила норму о том, чтобы требовать от Украины проведения довыборов в Верховную Раду на территориях, неподконтрольных Киеву.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Поправка, в которой содержалось такое требование, была предложена пророссийским депутатом из Германии Андреем Гунько, и модифицирована докладчиком Акселем Фишером (оба – Германия).

Предлагалось утвердить норму о том, что "проблема непредставлености в Верховной Раде отдельных регионов Донецкой и Луганской областей должна быть решена как можно быстрее".

Эта норма была поддержана подавляющим большинством голосов в профильном комитете и из-за этого была значительная вероятность поддержки в зале.

Украинская делегация и несколько проукраинских депутатов воспользовались правилами ПАСЕ, чтобы не допустить постановку данной нормы на голосование – поправку, имеющую статус "устной", можно снять с рассмотрения, если во время ее рассмотрения не менее 10 депутатов будут против нее.

После этого предложение было автоматически отклонено. Начальное предложение Андрея Гунько также не набрало голосов.