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Пророссийским депутатам не удалось протолкнуть в ПАСЕ поправку о проведении выборов в "ЛДНР"
Парламентская ассамблея Совета Европы не утвердила норму о том, чтобы требовать от Украины проведения довыборов в Верховную Раду на территориях, неподконтрольных Киеву.
Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".
Поправка, в которой содержалось такое требование, была предложена пророссийским депутатом из Германии Андреем Гунько, и модифицирована докладчиком Акселем Фишером (оба – Германия).
Предлагалось утвердить норму о том, что "проблема непредставлености в Верховной Раде отдельных регионов Донецкой и Луганской областей должна быть решена как можно быстрее".
Эта норма была поддержана подавляющим большинством голосов в профильном комитете и из-за этого была значительная вероятность поддержки в зале.
Украинская делегация и несколько проукраинских депутатов воспользовались правилами ПАСЕ, чтобы не допустить постановку данной нормы на голосование – поправку, имеющую статус "устной", можно снять с рассмотрения, если во время ее рассмотрения не менее 10 депутатов будут против нее.
После этого предложение было автоматически отклонено. Начальное предложение Андрея Гунько также не набрало голосов.
Фото: zn.ua/
Теги: Донбасс, выборы, ПАСЕ, ДНР, ЛНР
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