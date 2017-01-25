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Район Докучаевска, Светлодарска, Горловки можно взять кольцо и вынудить противника сдаться - эксперт
В районе линии разграничения на Донбассе в настоящее время образовалась своеобразная дуга, что при наличии политической воли можно использовать для освобождения этих территорий силовым путем.
Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в интервью "Обозревателю".
"Что происходит вдоль линии разграничения? Мы улучшаем свои позиции, не пересекая линию разграничения, оговоренную в Минских соглашениях. Да, в районе Докучаевска, Светлодарска, вокруг Горловки образовалась своеобразная дуга. Эти населенные пункты фактически находятся в полукольце. Потому что они по договоренности остались у противника, а линия разграничения проходит по окраине городов", - пояснил эксперт.
В то же время, "если смотреть с точки зрения ведения боевых действий", то положение "очень выгодное для нас", - признал он.
По словам Жданова, "если когда-либо мы примем решение освобождать эти территории силовым путем, то здесь у нас будет преимущество – территориальное и позиционное. Мы сможем взять территории в кольцо и вынудить противника сдаться".
Вместе с тем эксперт подчеркнул: для реализации подобного сценария "надо поменять стратегию в государстве". А пока "мы просто совершенствуем свою линию обороны, максимально подтягиваем ее к линии разграничения, определенной "Минском". О "ползучем наступлении" также речь не идет, подчеркнул эксперт.
Фото: https://twitter.com/
Теги: политика, Донбасс, война, освобождение, Дуг Теннейпел, поза, территория
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