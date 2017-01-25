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Россия продолжит укреплять свои войска на границе с Украиной, особое внимание будет уделяться развитию авиации

25.01.2017 14:53
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Россия продолжит укреплять свои войска на границе с Украиной, особое внимание будет уделяться развитию авиации
Россия продолжит укреплять войска Южного военного округа на границе с Украиной. Об этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил на заседании коллегии министерства,  сообщает УНИАН.
По словам Шойгу, военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остается нестабильной. "Негативное влияние на нее оказывает, прежде всего, ситуация на юго-востоке Украины и деятельность международных террористических организаций и группировок на территории Северного Кавказа", - сказал он.
Шойгу заявил, что в этих условиях "необходимо продолжить работу: по совершенствованию боевого состава войск округа; набору военнослужащих по контракту; оснащению войск новыми образцами вооружения и военной техники; а также развитию военной инфраструктуры". Он сообщил, что за прошлый год боевые возможности округа увеличились на 10%, продолжается набор контрактников, поступают новые вооружения, улучшается военная инфраструктура. 
Он также потребовал обеспечить безопасность полетов авиации вооруженных сил РФ, чтобы повысить мобильность войск и обеспечить надежное прикрытие от нападения с воздуха. "Для повышения мобильности войск, улучшения их оперативного снабжения, прикрытия от нападения с воздуха и поддержки на поле боя требуется обеспечить безопасность полетов", - отметил Шойгу. 
По его словам, последние события на Ближнем Востоке показывают, что ведение войны в современных условиях невозможно без полномасштабного применения авиации. 
 

Фото: www.unian.net/

Теги: Украина, Россия, Донбасс, граница, укрепление, военкомат
 
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