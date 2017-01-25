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Архив - Донецкая область

С полуночи боевики 8 раз вели огонь по силам АТО

25.01.2017 10:18
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С полуночи боевики 8 раз вели огонь по силам АТО

С начала суток в зоне проведения АТО зафиксировано 8 обстрелов со стороны боевиков. Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин в эфире телеканала "112 Украина".

"С полуночи уже было 8 обстрелов. Из гранатометов, стрелкового оружия открывали огонь по Павлополю, Водяному, Широкино, Новозвановке, Зайцево и Авдеевке... В Авдеевке, думаю, обстрел еще даже не закончился", – сказал Матюхин.

 Он добавил: "Наши военные открывали огонь в ответ, и вчера неоднократно открывали. Наши не используют такое вооружение, которое используют боевики".

Напомним, за минувшие сутки боевики обстреляли силы АТО 55 раз, один военный ранен.


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
 
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