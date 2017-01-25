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Архив - Донецкая область

Сегодня прифронтовую Красногоровку обстреляли из "Градов" (ФОТО)

25.01.2017 17:26
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Сегодня прифронтовую Красногоровку обстреляли из "Градов" (ФОТО)

Сегодня, 25 января, жилой сектор Красногоровки попал под обстрел из РСЗО "Град". Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы военно-гражданской администрации Красногоровки Роман Коржов.

"Среди белого дня прилёт нескольких реактивных снарядов с РСЗО "Град" (вероятно "Град-П"). Опять по жилому сектору. Разрушения уточняются. Пострадавших среди военных и мирного населения нет (на данный момент)", - написал он.



Фото: https://www.facebook.com/

Теги: Донбасс, Красногоровка, град, боевики, обстрелы
 
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