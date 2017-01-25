Сегодня прифронтовую Красногоровку обстреляли из "Градов" (ФОТО)

25.01.2017 17:26

Сегодня, 25 января, жилой сектор Красногоровки попал под обстрел из РСЗО "Град". Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы военно-гражданской администрации Красногоровки Роман Коржов.



"Среди белого дня прилёт нескольких реактивных снарядов с РСЗО "Град" (вероятно "Град-П"). Опять по жилому сектору. Разрушения уточняются. Пострадавших среди военных и мирного населения нет (на данный момент)", - написал он.



