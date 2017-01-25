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Тука объяснил, почему Украина не устраивает полную блокаду сепаратистам "ЛДНР"

25.01.2017 07:18
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Тука объяснил, почему Украина не устраивает полную блокаду сепаратистам "ЛДНР"

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины, Георгий Тука в интервью корреспондентам высказал мнение об идее полной блокады самопровозглашенных псевдогосударственных образований "ЛНР" и "ДНР", передает "Диалог UA".

По мнению Туки, отключать воду и свет на оккупированных территориях Донбасса нецелесообразно - такие действия со стороны официального Киева противоречили бы международному законодательству.

Кроме того, по словам чиновника, так называемая "блокада" (которая фактически ею не является, поскольку у "ЛДНР" есть в распоряжении большой участок границы с РФ, - авт.) привела к тому, что на временно оккупированных территориях возникла де-факто рублевая зона, а 90% продовольственных товаров туда поставляется из России.

"Если же прекратить всякие гуманитарно-экономические отношения с так называемыми "ЛНР" и "ДНР", это обернется для государства множеством международных санкций", - считает Тука.

По его словам, если в Украине есть возможность поставлять воду - она обязана ее поставить, а давление помощью гуманитарной составляющей будет воспринято международным сообществом как геноцид.

Поэтому вместо того, чтобы полностью блокировать отдельные районы Донбасса, стоит не только поддерживать эти связи, но и работать над связями между народом по обе стороны линии разграничения.


Фото: facebook-ua.info/

Теги: Украина, Донбасс, вода, связь, ДНР, ЛНР, Георгий Тука
 
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