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В Донецкой области на трассе Славянск-Изюм произошло столкновение большегрузного автомобиля и легковушек, есть жертвы
25.01.2017 20:05
Вблизи Славянска на Донетчине произошло ДТП с участием большого грузовика и двух легковушек.
"ДТП на автодороге "Славянск-Изюм", район поворота на с. Крестище. Автомобиль "Краз" ехал замыкающим в колонне, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковушками "Ауди" и "Ланос", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате столкновения грузовик и "Ланос" вылетели в кювет и водитель легковушки получил легкие телесные повреждения.
"Водитель "Ауди" от полученных травм скончался в больнице", - говорится в сообщении.
Фото: https://www.facebook.com/
Теги: Донбасс, легкие, грузовик, ДТП, Вячеслав Аброськин
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