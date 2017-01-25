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В Донецкой области на трассе Славянск-Изюм произошло столкновение большегрузного автомобиля и легковушек, есть жертвы

25.01.2017 20:05
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В Донецкой области на трассе Славянск-Изюм произошло столкновение большегрузного автомобиля и легковушек, есть жертвы

Вблизи Славянска на Донетчине произошло ДТП с участием большого грузовика и двух легковушек.

 Об этом на своей странице в Facebook рассказал руководитель ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"ДТП на автодороге "Славянск-Изюм", район поворота на с. Крестище. Автомобиль "Краз" ехал замыкающим в колонне, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковушками "Ауди" и "Ланос", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате столкновения грузовик и "Ланос" вылетели в кювет и водитель легковушки получил легкие телесные повреждения.

"Водитель "Ауди" от полученных травм скончался в больнице", - говорится в сообщении.




Фото: https://www.facebook.com/

Теги: Донбасс, легкие, грузовик, ДТП, Вячеслав Аброськин
 
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