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Архив - Донецкая область

В Ясиноватой и Зайцево из-за обстрелов повреждены жилые дома

25.01.2017 12:16
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В Ясиноватой и Зайцево из-за обстрелов повреждены жилые дома

Четыре частных дома повреждены обстрелом в населенном пункте Зайцево и на окраине Ясиноватой. Об этом пишут сепаратистские интернет-издания.

"Вчера был обстрел Зайцево, попадание в дом по улице Путилова, 30, Полетаева, 185 и 187. Повреждено остекление и крыша", — сказал "исполняющий обязанности" "главы" "администрации" оккупированной "ДНР" Горловки Иван Приходько.

По словам "и.о." "главы" "администрации" Ясиноватой Олега Моргуна, "в ходе вечерних обстрелов на окраине города поврежден частный дом по улице Тимирязева, 17, в котором на данный момент никто не проживает".


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, Ясиноватая, повреждения, обстрелы, Зайцево
 
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