В этот день два года назад решалась судьба Дебальцево - одна из историй участников боев за город (ВИДЕО)

25.01.2017 13:56

Два года назад, 25 января 2015-го года, в эти минуты решалась судьба сражения в Дебальцево - этот российский танк Т-72 с ревом шел по траншее нашего взводного опорного пункта, стремясь раздавить лейтенанта 128-й бригады Александра Зозуляка, пишет главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов на своей странице в facebook.

"Саша пытался выкатиться из-под гусениц, но 40 тонная громада раздавила его руку, и в следующий момент гусеницы раздавили бы все тело. Но тут танк вздрогнул и замер - одна за другой в него всаживали противотанковые гранаты - по нему били товарищи Александра, те, кто не дрогнул и принял бой с честью. Гранатометчик РПГ-7 сержант Борис Лысый и его товарищи всадили несколько гранат, и Т-72 замер, ему не удалось добраться до Зозуляка. Экипаж пытался спастись - их расстреляли на месте и забросали гранатами.