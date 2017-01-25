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В этот день два года назад решалась судьба Дебальцево - одна из историй участников боев за город (ВИДЕО)
Два года назад, 25 января 2015-го года, в эти минуты решалась судьба сражения в Дебальцево - этот российский танк Т-72 с ревом шел по траншее нашего взводного опорного пункта, стремясь раздавить лейтенанта 128-й бригады Александра Зозуляка, пишет главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов на своей странице в facebook.
"Саша пытался выкатиться из-под гусениц, но 40 тонная громада раздавила его руку, и в следующий момент гусеницы раздавили бы все тело. Но тут танк вздрогнул и замер - одна за другой в него всаживали противотанковые гранаты - по нему били товарищи Александра, те, кто не дрогнул и принял бой с честью. Гранатометчик РПГ-7 сержант Борис Лысый и его товарищи всадили несколько гранат, и Т-72 замер, ему не удалось добраться до Зозуляка. Экипаж пытался спастись - их расстреляли на месте и забросали гранатами.
В это время боевая группа механизированого батальона "Август" из состава 2-го российского армейского корпуса атаковала один из ключевых опорных пунктов украинской обороны на дебальцевской дуге - высоту 307,5. А в Т-72 был командир группы - наемник с позывным "Монгол", это он возглавлял атаку.
Взятие высоты 307,5 позволяло противнику взять под контроль пути снабжения наших войск в Дебальцево - и окружение могло состояться уже в тот день. Для всех украинских Воинов это был первый бой, первый ближний бой с 40-тонными махинами и 125 мм пушками в их жизни. И они не дрогнули.
После боя уцелевшие наши бойцы отошли на соседний опорник, на высоте остался один Борис - и тут на выручку к нему приехал на трофейном танке, захваченном 22 января под Троицким танкист 17-й танковой бригады Алексей Чабан (Alexey Chaban) Они обошли весь опорник - горящие танки, тела убитых, и вдруг под Т-72 услышали стон - занесенный уже снегом лейтенант все еще был жив. Танк Чабана сдернул мертвую тушу Т-72, и Саша Зозуляк был спасен.... А эту фотографию российского танка, пытавшегося раздавить украинского воина, сделал сержант Лысый в тот самый день - это для меня один из самых ярких символов битвы за Дебальцево...", - написал журналист.
Прекрасный украинский режиссер Іван Кравчишин подготовил для "Цензор.Нет" очень впечатляющий короткий фильм глазами участника боя Бориса Лисого.
Фото: censor.net.ua/
Теги: Донбасс, война, Дебальцево, бой, солдаты
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