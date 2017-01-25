В ОБСЕ рассказали о давлении на журналистов и СМИ на оккупированных территориях Донбасса

25.01.2017 07:10

На основании последних фактов, зафиксированных в отчетах мониторинговой миссии ОБСЕ представитель по вопросам свободы слова СМИ Дунья Миятович осудила ухудшение ситуации со свободой слова на неподконтрольных украинскому правительству территориях.

Об этом говорится в заявлении на сайте ОБСЕ, сообщает 112.ua.

В сообщении приводятся факты из доклада посла СММ ОБСЕ в Украине Эртугрула Апакана. На временно оккупированных территориях, в частности, заблокированы больше 350 сайтов, ограничен доступ к украинскому радио и телевидению.

Сотрудникам СМИ угрожают и преследуют их, есть случаи задержания блогеров.

Миятович отметила ухудшение ситуации с безопасностью журналистов. Она сказала, что случай крымского журналиста Николая Семены, которому грозит до пяти лет тюрьмы в РФ, это произвол, который нацелен на принуждение критиков к молчанию.