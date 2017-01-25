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В оккупированном Донецке орудует банда педофилов
В Донецке появилась банда педофилов, которая держит в страхе родителей детей разного возраста. Об этом сообщают дончане в социальных сетях, пишет "ДонПресс".
Опубликованы фотороботы предполагаемых преступников, дончан просят быть бдительными и предупредить как собственных, так и знакомых детей об угрохе.
По словам местных жителей банда заезжая, она периодически меняет населенный пункт, в котором орудует. Педофилы выслеживают детей, оставшихся без внимания родителей, поджидают детей после уроков и занятий в кружках. Также их видели на детских площадках.
Детей преступники заманивают котенком или щенком. По словам дончан, педофилы медленно едут на машине по двору, и из окна якобы случайно выпадает котенок или щенок. Ребенка просят помочь его поймать.
Некоторые дончане утверждают, что эта информация — просто вброс, но учитывая, что в Донецке недавно было зафиксировано несколько вопиющих фактов изнасилования детей, дончане склонны ему верить и перестраховываться.
Фото: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, педофилия, банда, ДНР
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