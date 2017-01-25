В Тельмановском районе из-за обстрелов повреждены дома

25.01.2017 10:21

Населенный пункт Николаевка Тельмановского района Донецкой области подвергся обстрелу, передают сепаратистские интернет-издания.

По словам "главы" оккупационной "райадминистрации" Александра Сурсякова, "в результате обстрелов повреждено два жилых частных дома".

Он сообщил, что обстрел начался в 8:30 "Повреждено два дома по улице Криничная. В доме номер 15 повреждена веранда, а в доме номер 17 повреждена крыша",