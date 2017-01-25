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Борьба против торговли с фейковыми "ЛДНР" - ветераны АТО заблокировали железную дорогу на Луганщине
Ветераны антитеррористической операции заблокировали железную дорогу "Луганск-Лисичанск-Попасная" на участке Горское-Золотое для пресечения торговли с незаконными вооруженными формированиями, утверждает народный депутат фракции "Самопомич" Семен Семенченко.
"Ветераны начали третий этап блокады торговли с оккупантами. Заблокирована железная дорога "Луганск-Лисичанск-Попасная" на участке "Горское-Золотое". 12 поездов и более 700 вагонов сегодня исключены из процесса финансирования терроризма", - написал С.Семенченко на своей странице в соцсети Facebook.
По его словам, "рядовые сотрудники МВД, пограничники, сотрудники СБУ поддержали действия ветеранов".
Первый блокпост блокады получил название "Редут Богдана", рассказал С.Семенченко, добавив: "Продолжение следует", сообщает "Интерфакс".
Фото: https://twitter.com
Теги: Донбасс, Луганская область, железная дорога, блокада, Семен Семенченко
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