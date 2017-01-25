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Вячеслав Аброськин возглавит Нацполицию Украины - источник
На должность главы Национальной полиции Украины всерьез претендовали только два человека из 64-х.
Как сообщил доверенный источник "Обозревателя", это начальники полиции Донецкой и Одесской областей – Вячеслав Аброськин и Дмитрий Головин.
"Могу сказать, что на 99,9% должность уже за Аброськиным. Но сейчас остро встал вопрос - кем его заменить в прифронтовом регионе. Кто справится? Там очень непросто", - рассказал источник.
Напомним, первый этап конкурсного отбора на должность начальника Нацполиции стартовал 18 января. По результатам пяти этапов комиссия путем голосования должна определить не более трех финальных претендентов. В случае возникновения спорных вопросов, она может предложить претендентам дополнительную проверку. Список прошедших в финал претендентов должен быть передан на рассмотрение министру внутренних дел Арсену Авакову не позднее 15 февраля 2017 года.
На сайте Нацполиции был опубликован полный список "кандидатов". В конкурсе приняли участие 64 человека, 59 из которых имеют юридическое образование, а 18 – работают в НП.
Справка:
Вячеслав Аброськин родился 20 апреля 1973 года. С 1994 года работал в уголовном розыске Управления МВД Украины в Севастополе – начинал с должности оперуполномоченного. С 1997 по 2002 год учился в Национальной академии внутренних дел Украины.
Работал заместителем начальника УВД Севастополя, однако выехал из Крыма после оккупации его российскими войсками. В марте 2014 стал заместителем начальника Департамента уголовного розыска МВД Украины, а в июне того же года возглавил спецгруппу МВД, которая отлавливала бандитов, террористов, милиционеров-предателей.
С ноября 2014 глава областной милиции и полиции Донецкой области.
Фото: https://www.rbc.ua/
Теги: Донбасс, кандидат, главврач, Вячеслав Аброськин, Нацполиция
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