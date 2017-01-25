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Архив - Донецкая область

Волонтеры помогут восстанавливать разрушенные дома в Покровске и Авдеевке

25.01.2017 19:33
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Волонтеры помогут восстанавливать разрушенные дома в Покровске и Авдеевке

Волонтеры странствующего лагеря "Строим Украину вместе"("Будуємо Україну разом") посетят два города Донецкой области - Авдеевку и Покровск - для оказания помощи их жителям в ремонте или восстановлении домов. Об этом сообщает благотворительная организация "Львівська освітня фундація", которая реализует данный проект, сообщает "Остров".

"Строим Украину вместе" - это странствующий волонтерский лагерь, который путешествует по городам Украины и устраивает "продуктивные тусовки". Молодежь объединяется для того, чтобы помочь украинцам, которые оказались в беде и нуждаются в ремонте или восстановления своего жилья. 

"Уникальность нашего лагеря заключается в том, что утром наши волонтеры работают физически, (ремонтируя дома, рисуя граффити и сооружая общественные пространства), а вечером есть общая культурно-образовательная и развлекательная программа. Мы предлагаем нашим волонтерам путешествовать и познавать Украину, знакомиться и общаться с людьми из разных уголков Украины и мира, помогать тем, кто в этом нуждается, а также весело и активно отдыхать", - отмечают организаторы. 

Идея лагеря зародилась летом 2014 года, когда стало очевидно, что в последствии военных действий на Востоке Украины людям будет трудно справиться со своими проблемами. 


Фото: www.mv.org.ua/

Теги: Донбасс, Авдеевка, восстановление, разрушения, волонтеры, Покровск (Красноармейск)
 
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