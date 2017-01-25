Волонтеры помогут восстанавливать разрушенные дома в Покровске и Авдеевке

25.01.2017 19:33

Волонтеры странствующего лагеря "Строим Украину вместе"("Будуємо Україну разом") посетят два города Донецкой области - Авдеевку и Покровск - для оказания помощи их жителям в ремонте или восстановлении домов. Об этом сообщает благотворительная организация "Львівська освітня фундація", которая реализует данный проект, сообщает "Остров".



"Строим Украину вместе" - это странствующий волонтерский лагерь, который путешествует по городам Украины и устраивает "продуктивные тусовки". Молодежь объединяется для того, чтобы помочь украинцам, которые оказались в беде и нуждаются в ремонте или восстановления своего жилья.



"Уникальность нашего лагеря заключается в том, что утром наши волонтеры работают физически, (ремонтируя дома, рисуя граффити и сооружая общественные пространства), а вечером есть общая культурно-образовательная и развлекательная программа. Мы предлагаем нашим волонтерам путешествовать и познавать Украину, знакомиться и общаться с людьми из разных уголков Украины и мира, помогать тем, кто в этом нуждается, а также весело и активно отдыхать", - отмечают организаторы.



Идея лагеря зародилась летом 2014 года, когда стало очевидно, что в последствии военных действий на Востоке Украины людям будет трудно справиться со своими проблемами.