ВСУ уже готовы зайти и зачистить Дебальцево

25.01.2017 21:59

Уровень военной подготовки сил АТО уже достиг уровня, позволяющего провести военную операцию по зачистке Дебальцево от боевиков и освободить город, но для этого нужно дождаться готовности к операции высшего военного командования страны.

Об этом украинским СМИ сообщил авторитетный военный эксперт Дмитрий Тымчук. При этом согласно Минским договоренностям контроль над Дебальцево должен быть у Украины, пишет "Диалог".

Ситуация для террористов усугубляет тяжелой деморализацией и ухудшением морально-психологического состояния. Тымчук рассказал о случаях, когда кадровые солдаты российской армии оставляли бронетехнику и оружие, и возвращались в Россию.

Эти факты известны боевикам, что крайне негативно отражается на их психологическом состоянии, ведь эти процессы не похожи на ротацию, а больше напоминают бегство.

Тымчук однако отметил, что пока власти Украины не готовы принять решение о масштабном наступлении на Донбассе. Он также заявил, что проведение зачистки Дебальцево от террористов, несмотря на готовность к этому сил АТО, станет причиной большого международного резонанса.