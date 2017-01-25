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ВСУ уже готовы зайти и зачистить Дебальцево
Уровень военной подготовки сил АТО уже достиг уровня, позволяющего провести военную операцию по зачистке Дебальцево от боевиков и освободить город, но для этого нужно дождаться готовности к операции высшего военного командования страны.
Об этом украинским СМИ сообщил авторитетный военный эксперт Дмитрий Тымчук. При этом согласно Минским договоренностям контроль над Дебальцево должен быть у Украины, пишет "Диалог".
Ситуация для террористов усугубляет тяжелой деморализацией и ухудшением морально-психологического состояния. Тымчук рассказал о случаях, когда кадровые солдаты российской армии оставляли бронетехнику и оружие, и возвращались в Россию.
Эти факты известны боевикам, что крайне негативно отражается на их психологическом состоянии, ведь эти процессы не похожи на ротацию, а больше напоминают бегство.
Тымчук однако отметил, что пока власти Украины не готовы принять решение о масштабном наступлении на Донбассе. Он также заявил, что проведение зачистки Дебальцево от террористов, несмотря на готовность к этому сил АТО, станет причиной большого международного резонанса.
Фото: vchaspik.ua/
Теги: Донбасс, Дебальцево, освобождение, готовность, ВСУ
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