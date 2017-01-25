ВСУ ведет позиционную войну в "серой зоне" Донбасса - боевики паникуют и жалуются ОБСЕ

25.01.2017 13:23

Координатор Контактной группы от ОБСЕ Мартин Сайдик планирует завтра, 26 января, провести видеоконференцию участников Минской группы, на которой по предложению "ДНР" предлагается обсудить вопрос о продвижении киевских силовиков в "серые зоны" на линии соприкосновения.

Об этом сегодня сообщил уполномоченный представитель "ЛНР" на переговорах в белорусской столице Владислав Дейнего, пишут сепаратистские СМИ.

"По требованию Донецкой Народной Республики господин Мартин Сайдик обратился к участникам Контактной группы с предложением о проведении видеоконференции. Мы поддержали ДНР и обязательно примем в ней участие, сейчас ожидаем подтверждение других участников. Мартин Сайдик предложил проведение видеоконференции на завтра, 26 января в 14.00", - рассказал Дейнего.

"На видеоконференции планируется обсудить вопрос, связанный с продвижением подразделений ВСУ в "серую зону" и строительством там инженерных сооружений военного назначения", - казал Дейнего.