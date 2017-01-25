- ВСУ ведет позиционную войну в "серой зоне" Донбасса - боевики паникуют и жалуются ОБСЕ13:23
- На КПВВ "Майорск" пограничники остановили женщину с фальшивым свидетельством о рождении ребенка12:35
- В Ясиноватой и Зайцево из-за обстрелов повреждены жилые дома12:16
- "Оппозиционный блок" предлагает привлечь к переговорам по Донбассу администрацию Трампа12:03
- Боевики "ДНР" заявили, что участок трассы, ведущей на Горловку, находится под их контролем11:14
- Незаконные грузы, поддельный паспорт, предложение взятки - итоги работы пограничников за сутки на КПВВ в Донбассе10:30
- В Тельмановском районе из-за обстрелов повреждены дома10:21
- С полуночи боевики 8 раз вели огонь по силам АТО10:18
- Попадание снарядов в фенольный завод, который находится на линии разграничения, грозит катастрофой всей Донецкой области - Жебривский09:53
- Госпогранслужба сообщает о большом количестве автомобилей на КПВВ "Марьинка". "Майорск" и "Гнутово"09:36
ВСУ ведет позиционную войну в "серой зоне" Донбасса - боевики паникуют и жалуются ОБСЕ
Координатор Контактной группы от ОБСЕ Мартин Сайдик планирует завтра, 26 января, провести видеоконференцию участников Минской группы, на которой по предложению "ДНР" предлагается обсудить вопрос о продвижении киевских силовиков в "серые зоны" на линии соприкосновения.
Об этом сегодня сообщил уполномоченный представитель "ЛНР" на переговорах в белорусской столице Владислав Дейнего, пишут сепаратистские СМИ.
"По требованию Донецкой Народной Республики господин Мартин Сайдик обратился к участникам Контактной группы с предложением о проведении видеоконференции. Мы поддержали ДНР и обязательно примем в ней участие, сейчас ожидаем подтверждение других участников. Мартин Сайдик предложил проведение видеоконференции на завтра, 26 января в 14.00", - рассказал Дейнего.
"На видеоконференции планируется обсудить вопрос, связанный с продвижением подразделений ВСУ в "серую зону" и строительством там инженерных сооружений военного назначения", - казал Дейнего.
Фото: rian.com.uа
Теги: Донбасс, конференция, продвижение, ОБСЕ, боевики, ВСУ, серая зона
- ОБСЕ: Международным наблюдателям угрожают обе стороны конфликта в Донбассе
- Наблюдатели ОБСЕ сообщили о перестрелке в районе Донецкого аэропорта
- На Донбассе возросло количество обстрелов, боевики и ВСУ выдвинулись вперед - ОБСЕ
- Миссия ОБСЕ не может инспектировать все районы из-за минирования дорог
- Парад лжецов: ОБСЕ опровергает вранье ДНРовцев
- "Можно называть это "ползучим наступлением", - офицер ВСУ о продвижении украинской армии
- ВСУ ведет позиционную войну в "серой зоне" Донбасса - боевики паникуют и жалуются ОБСЕ13:23
- Вчера в больницу оккупированной Кадиевки массово завезли раненых боевиков, граждан РФ отправили в Луганск13:03
- На КПВВ "Майорск" пограничники остановили женщину с фальшивым свидетельством о рождении ребенка12:35
- В Ясиноватой и Зайцево из-за обстрелов повреждены жилые дома12:16
- "Оппозиционный блок" предлагает привлечь к переговорам по Донбассу администрацию Трампа12:03
- Боевики "ДНР" заявили, что участок трассы, ведущей на Горловку, находится под их контролем11:14
- В зоне проведения АТО обнаружен серьезный тайник с боеприпасами (ФОТО)10:52
- Незаконные грузы, поддельный паспорт, предложение взятки - итоги работы пограничников за сутки на КПВВ в Донбассе10:30
- В Тельмановском районе из-за обстрелов повреждены дома10:21
- С полуночи боевики 8 раз вели огонь по силам АТО10:18
- Трамваи Мельбурна "запитают" от солнца13:45
- В Харьковской области у экс-чиновника нашли арсенал оружия и российскую военную форму13:34
- «Ростелеком» выпустил аналог Skype13:25
- ВСУ ведет позиционную войну в "серой зоне" Донбасса - боевики паникуют и жалуются ОБСЕ13:23
- В Литве разместили первые группы военных стран НАТО13:13
- Вчера в больницу оккупированной Кадиевки массово завезли раненых боевиков, граждан РФ отправили в Луганск13:03
- Украинские военные-контрактники смогут приобрести жилье по ипотеке или финансовому лизингу на очень выгодных условиях12:48
- На КПВВ "Майорск" пограничники остановили женщину с фальшивым свидетельством о рождении ребенка12:35
- Кандидатура уже обозначена - журналист заявил, что Кремль определился с будущим президентом Украины12:21
- В Ясиноватой и Зайцево из-за обстрелов повреждены жилые дома12:16
- Этот ароматный напиток может сделать вас счастливее08:45
- Лучшая в мире работа – смотритель Северного сияния19:00
- Как сохранить свои зубы здоровыми?15:45
- 10 советов по борьбе с комплексами13:38
- Как наказывать ребенка правильно – советы психолога08:18
- Винтовка М16, «Дуплет» и «Кастет»: плюсы и минусы украинских оружейных новинок22:00
- Минималка и прожиточный минимум, как теперь платить налоги13:00
- Почему Порошенко все-таки решился закрыть липецкий Roshen08:00
- Как согреть ноги и руки зимой - советы медиков21:23
- Как быстро справится с простудой и встать на ноги - советы20:08
- Украинские провайдеры предупредили о февральской забастовке
- «Мы своими руками создаем условия для окончательного закрепления россиян в «республиках».
- В разведке сообщили о необычном приказе российских военных на Донбассе
- Как украинцы «купили» Трампа
- Почему Порошенко все-таки решился закрыть липецкий Roshen
- Ползучее наступление ВСУ - силы АТО выходят на линию разграничения по "Минску-1"
- Почему Путин может уйти с Донбасса при Трампе
- Переселенцы могут лишиться своего статуса: перечислены причины
- В войне Путина с Украиной открылся новый фронт
- Полторак не исключает захват РФ новых территорий Украины