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Архив - Донецкая область

За последние сутки потерь среди украинских военных в зоне АТО нет, ранен один боец

25.01.2017 14:09
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За последние сутки потерь среди украинских военных в зоне АТО нет, ранен один боец

За последние сутки в зоне АТО в результате боевых действий ни один боец не погиб, один военный получил ранения. Это произошло в Красногоровке в результате вражеского обстрела. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

На луганском направлении произошло 11 вражеских обстрелов, в том числе 4 – из тяжелого вооружения. По нашим позициям было выпущено более 30 мин и несколько снарядов. Боевые действия велись только в Попаснянском районе. Противник резко увеличил количество обстрелов и активно применяет тяжелое вооружение.

На донецком направлении за прошедшие сутки произошло 8 вражеских обстрелов, в том числе 3 – из тяжелого вооружения. Самая сложная обстановка – в авдеевской промзоне. Минометный обстрел со стороны противника состоялся в Невельском.

На мариупольском направлении боевики больше всего нарушают режим тишины. Всего вчера на Мариупольском направлении произошло 36 вражеских обстрелов.Почти 80% вражеских обстрелов приходится на участок фронта Павлополь-Широкино.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, война, ранение, военная база, потери, ВСУ
 
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