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Захарченко пообещал молодежи "ДНР" "большое светлое будущее" и поддержку
25.01.2017 15:35
Главарь "ДНР" Александр Захарченко поздравил молодежь, живущую в оккупированной части Донецкой области, с Днем студента и пообещал светлое будущее, сообщают сепаратистские интернет-издания.
"Примите мои самые искренние поздравления с Днем студента. Несмотря на войну, опасность и долю неопределенности, вы не бросили свои альма-матер. Вы овладеваете профессиями, ведете активную общественную жизнь, готовитесь принять эстафету от нас — взрослых", — заяви предводитель боевиков.
По словам Захарченко, "с такой молодежью "ДНР" ждет "большое светлое будущее". Также главарь боевиков пообещал, что "государство" "продолжит поддержку студенчества на этапах обучения и первых шагов в профессии".
Фото: pravda.dn.ua/
Теги: Донбасс, студенты, поздравление, будущее, ДНР, Захарченко
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