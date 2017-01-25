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Архив - Донецкая область

Захарченко пообещал молодежи "ДНР" "большое светлое будущее" и поддержку

25.01.2017 15:35
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Захарченко пообещал молодежи "ДНР" "большое светлое будущее" и поддержку

Главарь "ДНР" Александр Захарченко поздравил молодежь, живущую в оккупированной части Донецкой области, с Днем студента и пообещал светлое будущее, сообщают сепаратистские интернет-издания.

"Примите мои самые искренние поздравления с Днем студента. Несмотря на войну, опасность и долю неопределенности, вы не бросили свои альма-матер. Вы овладеваете профессиями, ведете активную общественную жизнь, готовитесь принять эстафету от нас — взрослых", — заяви предводитель боевиков.

По словам Захарченко, "с такой молодежью "ДНР" ждет "большое светлое будущее". Также главарь боевиков пообещал, что "государство" "продолжит поддержку студенчества на этапах обучения и первых шагов в профессии".


Фото: pravda.dn.ua/

Теги: Донбасс, студенты, поздравление, будущее, ДНР, Захарченко
 
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