ФСО - фронтовой словарь обывателя, или Краткие сводки с лужайки, на которой выросли боевые цветы

26.01.2017 08:15

Война заметно изменила лексикон жителей шахтёрского региона. Появились новые слова, а бывшие в обиходе обрели совершенно иное значение. Итак:

Алкоголик - человек, который прячется от ужасов войны за стаканом водки.

Доказано безработным Николаем. На вопрос о ночной бомбардировке, пятидесятидвухлетний мужчина признался, что за ужином употребил 0,5 самогона и поэтому ничего не слышал.

Сделалось близким по значению слово «анестезия». Известен случай, когда буфетчица питейного заведения успешно сняла стресс при помощи стакана беленькой. Заодно чудом уцелевшая при бомбардировке молодая женщина вылечила перепуганных до смерти клиентов и при этом не взяла с них ни копейки.

Аватар - тот же пьянчужка, только при погонах.

Автомат - инструмент для добывания денег и еды.

Направленный в живот, пересекающего линию разграничения обывателя, является лучшим средством от склероза. Он заставляет вспомнить о пришитых к нижнему белью карманах и прочих потайных местах, где обычно хранятся деньги.

Автомат может быть использован в качестве предмета торговых сделок. Так, группа одетых в камуфляжку неизвестных рассчиталась с жительницей села Зерновое личным оружием. В частности, они обменяли автомат на ведро молока, а две обоймы к нему - на хлеб и сало.

Акация - (прошу не путать с акацией белой семейства бобовых), самоходная артиллерийская установка калибром 152 миллиметра. Дальность стрельбы до 20,5 километра.

Помимо «Акации», в букет входят «Гвоздика», «Тюльпан», «Василёк», «Фиалка» и другие. Названия взяты с цветочной лужайки, в противовес зарубежным аналогам вроде «Лучника», «Чёрной пантеры».

Блокпост - самое хлебное место на просторах Отечества. Как стало известно из заслуживающего доверия источника, вышедший на заслуженный отдых инспектор ГАИ повредился умом, когда узнал о доходах обслуживающего линию разграничения персонала.

По рассказам соседей, отставной страж правопорядка соорудил в переулке напротив своего дома баррикаду из снега и теперь требует мзду за пересечение «границы». К слову, прохожие с пониманием отнеслись к свихнувшемуся инспектору. Они без возражений расплачиваются с ним мелкой монетой или семечками.

Бомбоубежище - место отсидки жителя прифронтовой зоны.

Представлено общим, устроенным под многоэтажкой и персональным, то есть - подвалом. Наибольшее распространение получил второй тип. Во-первых, он всегда под рукой, а во-вторых, там могут храниться заготовленные в зиму съестные припасы.

На слуху случай, когда студентка из Иловайска Елена и её бабушка Дарья Афанасьевна безвылазно провели в подполье восемь суток. Питались исключительно солёными огурцами, томатным соком и земляничным вареньем.

Житель одного из пригородных посёлков Донецка безработный Александр оказался более предусмотрительным. Он соорудил в подвале полуразрушенного дома печку (в качестве дымохода служит вентиляционная труба), и теперь без помех готовит еду даже во время самых жарких обстрелов.

Желательно приучить пользоваться бомбоубежищем собаку и кошку. Как правило, братья меньшие начинают проситься в подвал за пару-тройку минут до бомбардировки и таким образом хозяева заблаговременно могут узнать о надвигающейся опасности.

Это положение не распространяется на крупный рогатый скот. Как призналась жительница села Сигнальное, взятая ею с собой корова при близком разрыве мины опрокинула кадку с мочёными арбузами, повредила ларь для хранения овощей и в довершение ко всему помочилась в подол хозяйки.

Продолжение следует.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.