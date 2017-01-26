Колокол, зависший между небом и землёй

26.01.2017 08:45

В амвросиевской Степано-Крынке есть ставеньки, которые сельская художница наделила удивительной способностью согревать душу проезжего.

Службу в храме правит ледяной норд-ост

Война лишь краем зацепила лежащую в речной пойме Степано-Крынку. Однако никто из местных так и не удосужился зажечь в местном храме благодарственную свечу. А всё потому, что это намерение обречено на провал.

Даже если вам удастся утвердить свечу в эпицентре возлежащего на подоконнике сугроба, холодный, как штык винтовки системы Мосина, сквозняк всё равно убьёт её робкий огонёк.

И вообще, в церкви вот уже больше тысячи дней и ночей службу правит не сельский батюшка Александр, а ледяной норд-ост. Он забеливает снегом оглодки стен и пытается раскачать зависший между небом и землёй медный колокол.

Этот колокол летним днём четырнадцатого года оповестил округу о страшной беде. Правда, привела его в движение не рука человека, а рожденная фугасом взрывная волна.

В Степано-Крынке никто не знает, чем руководствовался наводчик танкового орудия. Наверное, церковный купол показался подходящим ориентиром, или же он просто пульнул в белый свет.

Зато известно другое - небеса сполна расплачиваются с совершившим неблаговидное дело. Многие из тех, кто сотню лет назад поднял руку на храм Божий, почувствовали это сполна.

В храме службу правит ледяной норд-ост.

Один сверзься наземь вместе с казнёнными колоколами, второй преставился, отравившись дымом сжигаемых икон, сердце третьего не выдержало гнёта тяжкой вины, а четвёртому так и удалось сравнительно благополучно пропетлять по жизни до глубокой старости.

Но не думаю, что жители Степано-Крынки ради снискания милости небесной бросились спасать от огня церковную утварь и иконы, часть из которых была тяжело ранена осколками. Они просто поступили, как и подобает христианину, готовому для общего блага рискнуть здоровьем и жизнью.

Точно так же вели себя шахтёры Донецка, железнодорожники Иловайска и Дебальцево. И я уверен - имена добровольных огнеборцев будут обязательно внесены в летописи пострадавших от войны храмов.

Что же касается тех, кто стрелял, то пусть их судят небеса. Ведь у земной фемиды завязаны глаза, поэтому она не способна узреть забелённые снегом оглодки церковных стен, израненные иконы и опаленные огнём купели.

«Чтобы сердцу было любо»

В историко-топонимическом сборнике амвросиевского механизатора Анатолия Бродяного «Следы, не смытые дождями» имеются такие строчки:

«Слобода Степано-Крынская (Кутейниково), расположилась по обеим берегам р. Крынка, вблизи буерака Орловского. Основана в 1777 году войсковым старшиной Степаном Кутейниковым».

Имеются и более ранние упоминания. Так, в «Полном географическом описании Отечества. 1910 год» сказано:

«Степано-Крынка состоит из 311 хозяйств, население - 1592 души обоего пола. На её территории имеется одна школа, две библиотеки, одна кузница, три ветряные мельницы». Несколько слов посвящено двум постоянно действующим и одной сезонной ярмарке.

Кроме этого, отмечено, что второй доходной статьёй крестьян Степано-Крынки были шахты, где добывали уголь, железную и медную руду для заводов Юза.

Похоже, составители «Географического описания» были людьми крайне практичными. Они подробно поведали о перспективах разработки недр Дикого поля, но пожалели чернил, чтобы описать прелесть байрачных лесов Донецкого кряжа, где от глаз людских таится полумифическое существо - ореховая соня, за которой я много лет безуспешно охочусь с фотоаппаратом.

Река у самого порога.

А вообще-то, не следует считать, что освоение земель на просторах Дикого поля началось с подачи Екатерины II, Юза, Иловайского, Кутейникова. Наши с вами пращуры селились здесь задолго до Рождества Христова, подтверждением чему, в частности, может быть городище индоевропейцев, пять тысячелетий назад основанное на месте впадения в Кальмиус малой реки Капурка.

Насколько мне известно, столь древних поселений на берегах Крынки пока не обнаружено. Но это вопрос времени. Пращуры были явно не дураки. Они сооружали свои очаги там, где душа и тело обретают приют. Скажем, в устье всё той же Капурки или на опушке байрачных лесов Крынки.

Впрочем, потомки тоже выбирают местечко для ПМЖ по тому же принципу. Как выразилась доморощенная художница из Степано-Крынки Наталья Белоусова: «Чтобы сердцу было любо».

Окна с видами на рукотворный бор

Рукотворный бор - визитная карточка Степано-Крынки



Эти слова я бы начертал на автобусной остановке Степано-Крынки, которую на добровольных началах расписала художница. Рисунки бесхитростны, но распахнутые ставенки обещают приют озябшему путнику. А всё вместе взятое сельское граффити ложится на сердце так же ненавязчиво, как и отражённые в речной заводи чёрно-белые лики вязов.

Обаяние Степано-Крынки особенно остро заметно на фоне Ивановок, Ровнополей и прочих сёл донецкой степи. При их созерцании душа наполняется скукой, сродни которой могут только быть серые от грязи снега дорожных обочин.

Здесь же всё совершенно иначе. Когда я спросил главу сельской администрации Лидию Бакарюку о визитной карточке её малой родины, она очертила зажатой в ладони перчаткой размашистый круг:

- Вот она, наша визитка. Холмы, скалы, плещущаяся у самих порогов речка и окна домов с видом на рукотворные боры.

Всё верно. Лучшего украшения, чем лес и вода, люди для своих усадеб ещё не изобрели. Отбери у Мариуполя море, и его легко спутаешь с Макеевкой, лиши Степано-Крынку растущих на холмах сосен, а заодно - речушки, и она мигом утратит своё обаяние.

- Если хотите, чтобы визитка была полной, - советует Лидия Сергеевна, - то обязательно упомяните, что этот, как вы говорите, потрясающий пейзаж украшен руками моих земляков. Это они создали зелёное ожерелье, где уютно теперь и человеку, и зверю. Они же заложили новые насаждения на оставленных войной горельниках...

К сожалению, двести сорок лет истории приречного села невозможно втиснуть в одну публикацию. Но пройти мимо памятника расстрелянным в сорок третьем году прошлого века юным подпольщикам и погибшим при освобождении села бойцам Красной Армии я просто не посмел.

Установленная в изголовье двух братских могил статуя молодогвардейца очень символична. Она как бы напоминает живым, что человек должен орошать благословенные уголки планеты потом, но не кровью.

Колыбелька из школьного музея

Вполне возможно, в этой зыбке качали

прапрабабушку директора школы Екатерины ВЛАСЕНКО.





Под «мудрым» руководством верховных правителей остались не у дел сотни тысяч вчерашних колхозников, шахтёров, металлургов. Жители Степано-Крынки тоже ощутили на себе это. Вдобавок ко всему, не нашлось крепкого организатора, который уберёг хозяйство от посягательства так называемых инвесторов.

- Пашня, - рассказывает Лидия, - без малого четверть века обрабатывается через пень-колоду, замки на животноводческих фермах догрызает ржавчина.

По воспоминаниям старожилов, аналогичная картина наблюдалась после окончания Великой Отечественной войны. Но ведь ситуацию выправили, подняли, как коровёнку-доходягу, колхоз на ноги. И, что примечательно, силами подростков, вернувшихся с фронта инвалидов, измордованных тяжкой работой представительниц слабой половины.

А ведь сегодняшнее село ещё не обеднело на трудовые резервы. Ещё не все мужики покинули его, чтобы заняться отхожим промыслом. Да и за подаянием, разумеется, на паперти не стоят.

Но не потому, что она похоронена под сугробами, а благодаря поливным огородам, которыми занят каждый свободный клочок поймы. Причём, выращенные на берегах Крынки овощи, как в своё время нежинские огурчики, обрели постоянных покупателей.

А коль так, то, может быть, следует возродить знаменитые ярмарки, которые двести сорок лет назад принесли слободе Степано-Крынская известность, а её крестьянам достаток?

Ну и заодно не мешало бы разобраться с арендаторами. Если не умеют возделывать пашню и отказываются возрождать животноводство, то пусть вернут недвижимость законным хозяевам. Не то самый живописный уголок земли донецкой повторит судьбу индоевропейского городища в устье Капурки.

И дело к тому идёт. По словам Лидии Сергеевны, в прошлом году выдано всего четыре свидетельства о рождении, что в семь раз меньше, чем, скажем, в одна тысяча девятьсот восемьдесят седьмом.

На одну седьмую от проектной мощности заполнена и местная школа. Как и всякое учебное заведение, она имеет собственный музей. Среди прочих экспонатов особняком выделяется подвешенная к потолку полуторавековая зыбка. Так вот, директор школы Екатерина Власенко призналась, что она больше всего боится, как бы современные колыбельки тоже не перешли в разряд музейных.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.

Фото автора.