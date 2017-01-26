Пятнадцать новых автобусов поступили в Мариуполь и готовятся к выходу на маршруты

26.01.2017 14:43

Пятнадцать новых автобусов поступили в Мариуполь и готовятся к выходу на маршруты. Об этом сообщил журналистам городской голова Вадим Бойченко, - передает сайт Мариупольского горсовета.



"15 современных и комфортабельных автобусов марки МАЗ последней модели с низким полом, оснащенные системой кондиционирования салона пассажиров и водителей уже находятся в Мариуполе", - рассказал мэр.



Он заверил, что в скором времени они выйдут на маршрут 15а и 15б. Автобусы будут забирать пассажиров и с Ленинградского массива, куда не могут доехать троллейбусы. Развивая это направление, город планирует вдоль этого маршрута установить современные европейские павильоны с графиком движения транспорта.

Источник: ostro.org