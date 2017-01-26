Силы АТО готовы «зачистить» Дебальцево от террористов — Тымчук

26.01.2017 09:38

Известный украинский военный эксперт Дмитрий Тымчук заявил о том, что украинские военные, борющиеся с террористами на юго-востоке Украины, готовы сделать колоссальный рывок в рамках деоккупации ОРДЛО. По его словам, у воинов АТО уже достаточно опыта, вооружений и военной подготовки в целом, чтобы «зачистить» Дебальцево от террористов — единственной причиной, по которой этого до сих пор не происходит, является неготовность командования АТОшников.



Как сообщает replyua.net со ссылкой на заявление Тымчука, в ОРДЛО террористы пребывают в угнетённом состоянии, что добавляет преимуществ украинским военным. В частности, ухудшению морального состояния противника способствует возвращение некоторых российских военных на родину: эксперт утверждает, что на Донбассе случаи, когда кадровые военные России оставляют оружие и уезжают с Донбасса, не редкость.



Однако, масштабное наступление украинские военные пока не осуществляют из-за того, что операция силами врага достигнет международного резонанса: Тымчук говорит, что террористы начнут «прятаться за спины детей и женщин», выставляя Украину в негативном свете.

Источник: replyua.net