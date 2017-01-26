Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Силы АТО готовы «зачистить» Дебальцево от террористов — Тымчук

26.01.2017 09:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Силы АТО готовы «зачистить» Дебальцево от террористов — Тымчук

Известный украинский военный эксперт Дмитрий Тымчук заявил о том, что украинские военные, борющиеся с террористами на юго-востоке Украины, готовы сделать колоссальный рывок в рамках деоккупации ОРДЛО. По его словам, у воинов АТО уже достаточно опыта, вооружений и военной подготовки в целом, чтобы «зачистить» Дебальцево от террористов — единственной причиной, по которой этого до сих пор не происходит, является неготовность командования АТОшников.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на заявление Тымчука, в ОРДЛО террористы пребывают в угнетённом состоянии, что добавляет преимуществ украинским военным. В частности, ухудшению морального состояния противника способствует возвращение некоторых российских военных на родину: эксперт утверждает, что на Донбассе случаи, когда кадровые военные России оставляют оружие и уезжают с Донбасса, не редкость.

Однако, масштабное наступление украинские военные пока не осуществляют из-за того, что операция силами врага достигнет международного резонанса: Тымчук говорит, что террористы начнут «прятаться за спины детей и женщин», выставляя Украину в негативном свете. 

 

Источник:  replyua.net



Теги: Донбасс, Дебальцево, АТО, террористы, Тымчук
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх