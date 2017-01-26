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Украинцев травят водкой из «ДНР» — Снегирев

26.01.2017 21:39
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Украинцев травят водкой из «ДНР» — Снегирев

С оккупированных пророссийскими боевиками территорий Донбасса незаконно вывозятся алкоголь, уголь, а также контрафактное золото

Об этом сообщил в эфире «112 Украина» общественный деятель Дмитрий Снегирев.

«Под тем углем, который нам поставляют из оккупированных территорий, вывозится не только так называемый антрацитовый уголь, но и продукты питания, контрафактные табак, водка и лекарства», — сказал он.

По словам Снегирева, производство алкоголя на предприятиях, находящихся на оккупированной территории, увеличилось в несколько раз за последнее время.

«Сейчас на оккупированных территориях сосредоточено контрафактное производство водки, это донецкий «Олимп» и луганское предприятие «Луга Нова». Луганская «Луга Нова» чудесным образом увеличила в шесть раз производство своей продукции в сравнении с довоенным. Если до войны производилось 200 тыс. бутылок, то сейчас 1,2 млн… Нас травят суррогатом, и этот суррогат вывозится под уголь. Эти факты зафиксированы сотрудниками ГФС», — добавил он.

 

Источник:  politeka.net



Теги: Донбасс, водка, ДНР
 
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