- Украинцев травят водкой из «ДНР» — Снегирев21:39
- Пятнадцать новых автобусов поступили в Мариуполь и готовятся к выходу на маршруты14:43
- Донбасс обстреляли из «Градов» и минометов, есть раненые10:38
- Силы АТО готовы «зачистить» Дебальцево от террористов — Тымчук09:38
- Колокол, зависший между небом и землёй08:45
- ФСО - фронтовой словарь обывателя, или Краткие сводки с лужайки, на которой выросли боевые цветы08:15
- Битву лидеров УХЛ "Кременчук" – "Донбасс" смотрите в эфире XSPORT22:30
- Канал Ахметова увеличивает вещание на украинском языке22:19
- "Это не армия, а какой-то сброд" - двое боевиков сдались полиции22:09
- Мариупольская школьница попала в больницу после приема таблеток для похудения22:04
Украинцев травят водкой из «ДНР» — Снегирев
С оккупированных пророссийскими боевиками территорий Донбасса незаконно вывозятся алкоголь, уголь, а также контрафактное золото
Об этом сообщил в эфире «112 Украина» общественный деятель Дмитрий Снегирев.
«Под тем углем, который нам поставляют из оккупированных территорий, вывозится не только так называемый антрацитовый уголь, но и продукты питания, контрафактные табак, водка и лекарства», — сказал он.
По словам Снегирева, производство алкоголя на предприятиях, находящихся на оккупированной территории, увеличилось в несколько раз за последнее время.
«Сейчас на оккупированных территориях сосредоточено контрафактное производство водки, это донецкий «Олимп» и луганское предприятие «Луга Нова». Луганская «Луга Нова» чудесным образом увеличила в шесть раз производство своей продукции в сравнении с довоенным. Если до войны производилось 200 тыс. бутылок, то сейчас 1,2 млн… Нас травят суррогатом, и этот суррогат вывозится под уголь. Эти факты зафиксированы сотрудниками ГФС», — добавил он.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, водка, ДНР
- Плотницкий держит руку на пульсе: отстранил оскандалившихся милицейского и угольного "министров"
- Россиянин допился до морга, ожил и поехал пить водку на свои поминки
- Сомнительную водку возят ящиками
- Губарев о Пургине: "Подлец, интриган, болтун, паникер и политический импотент"
- В столице Донбасса нашли 400 тысяч бутылок поддельной водки (ФОТО)
- Перевозчики подготовили предложения, как убрать очереди на блокпостах и избежать социального бунта
- Украинцев травят водкой из «ДНР» — Снегирев21:39
- Блокада Донбасса: перекрыт еще один путь20:46
- Выплата пенсий «мёртвым душам» из «ЛНР» заблокирована — СБУ20:15
- Пораничники на Луганщине поймали украинца с тушей мяса на санях14:58
- Пятнадцать новых автобусов поступили в Мариуполь и готовятся к выходу на маршруты14:43
- Донбасс обстреляли из «Градов» и минометов, есть раненые10:38
- Силы АТО готовы «зачистить» Дебальцево от террористов — Тымчук09:38
- Колокол, зависший между небом и землёй08:45
- ФСО - фронтовой словарь обывателя, или Краткие сводки с лужайки, на которой выросли боевые цветы08:15
- История переселенца: «Война идёт не только на Донбассе, но и в каждом украинском городе»07:15
- Украинцев травят водкой из «ДНР» — Снегирев21:39
- Китайский вариант: советник Путина предлагает ограничить россиянам доступ в Интернет21:28
- ПАСЕ выступила с жесткой критикой в адрес России21:05
- Блокада Донбасса: перекрыт еще один путь20:46
- Процедуру получения водительских прав в Украине решили изменить20:30
- Выплата пенсий «мёртвым душам» из «ЛНР» заблокирована — СБУ20:15
- Аналог Нобелевки: украинка получила премию, решив задачу века19:50
- Права человека: Россия лидирует по числу исков19:28
- Трамп ускорил время «Судного дня»19:15
- Трамп заморозил денежный перевод Обамы Палестине18:25
- Как побороть авитаминоз: секреты иммунологов16:17
- Психолог рассказала, как защитить ребенка от педофилов09:29
- Колокол, зависший между небом и землёй08:45
- История переселенца: «Война идёт не только на Донбассе, но и в каждом украинском городе»07:15
- Во сколько нужно ложиться спать, чтобы быть бодрым (ТАБЛИЦА)22:35
- Активированный уголь поможет решить массу проблем18:27
- В этот день два года назад решалась судьба Дебальцево - одна из историй участников боев за город (ВИДЕО)13:56
- Этот ароматный напиток может сделать вас счастливее08:45
- Лучшая в мире работа – смотритель Северного сияния19:00
- Как сохранить свои зубы здоровыми?15:45
- Кандидатура уже обозначена - журналист заявил, что Кремль определился с будущим президентом Украины
- Пенсионерам "ДНР" повысили размер пенсии?
- ВСУ уже готовы зайти и зачистить Дебальцево
- В разведке сообщили о необычном приказе российских военных на Донбассе
- Переселенцы могут лишиться своего статуса: перечислены причины
- Ползучее наступление ВСУ - силы АТО выходят на линию разграничения по "Минску-1"
- Оккупированный Донецк окунается в советское прошлое
- Активированный уголь поможет решить массу проблем
- Почему Путин может уйти с Донбасса при Трампе
- В войне Путина с Украиной открылся новый фронт