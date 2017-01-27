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200 рублей за "героев ДНР" - почта "республики" презентовала набор открыток
27.01.2017 16:19
ГП "Почта Донбасса" выпустило первый набор открыток, посвященный так называемым "героям ДНР", сообщает один из сепаратистских сайтов.
Открытки сегодня на пресс-конференции в Донецке представил и.о. генерального директора предприятия Артем Сердюков.
"Мы выпустили набор почтовых коллекционных открыток, посвященный Героям ДНР. Отмечу, что до этого открытки выпускались только поштучно, так что это — первый набор, вышедший в нашей Республике", - сообщил Сердюков.
По его словам, наборы выпустят тиражом две тысячи экземпляров. В свободную продажу они поступят 14 февраля. Один такой набор стоит в пределах 200 рублей.
Фото: dan-news.info/
Теги: Донбасс, почта, открытка, ДНР, герои
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