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200 рублей за "героев ДНР" - почта "республики" презентовала набор открыток

27.01.2017 16:19
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200 рублей за "героев ДНР" - почта "республики" презентовала набор открыток

ГП "Почта Донбасса" выпустило первый  набор открыток, посвященный так называемым "героям ДНР", сообщает один из сепаратистских сайтов.

Открытки сегодня на пресс-конференции в Донецке  представил и.о. генерального директора предприятия Артем Сердюков.

 "Мы выпустили набор почтовых коллекционных открыток, посвященный Героям ДНР. Отмечу, что до этого открытки выпускались только поштучно, так что это — первый набор, вышедший в нашей Республике", - сообщил Сердюков.

По его словам, наборы выпустят тиражом две тысячи экземпляров. В свободную продажу они поступят 14 февраля. Один такой набор стоит в пределах 200 рублей.


Фото: dan-news.info/

Теги: Донбасс, почта, открытка, ДНР, герои
 
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