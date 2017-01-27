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40 тысяч добровольцев защищают Украину в зоне АТО - Полторак

27.01.2017 22:07
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40 тысяч добровольцев защищают Украину в зоне АТО - Полторак

В настоящее время порядка 40 тыс. представителей добровольческого движения защищают территориальную целостность Украины в зоне проведения военной операции на Донбассе. Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак во время презентации книги о формировании добровольческого движения в системе МВД, передает "112 Украина".

"Можно согласиться с тем, что сегодня практически на линии соприкосновения в зоне АТО нет ни одного мобилизованного, нет ни одного бойца срочной службы, а там только те люди, которые для себя решили, что не имеют главнее дела, чем защита страны", – заявил Полторак.

"Сегодня 40 тыс. добровольцев, такие, как в этом зале, защищают нашу страну. Украина будет независимой, потому что у нас есть патриоты, с нами Бог и за нами победа", – убежден министр.

 


Фото: www.segodnya.ua/

Теги: Украина, Донбасс, защита, добровольцы, министр обороны
 
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