- 40 тысяч добровольцев защищают Украину в зоне АТО - Полторак22:07
- От войны на Донбассе пострадал каждый восьмой украинский ребенок22:00
- Отставной главарь "ДНР" Ходаковский предположил, что слухи о смерти Болотова преждевременны21:37
- В "армии "ДНР" командует кадровый российский военный, страдающий садистскими наклонностями21:34
- В 2014 у Кремля была готова 80-тысячная армия для вторжения в Украину - Турчинов21:22
- "Все "герои русской весны" мрут как мухи" - живой боевик Стрелков о мертвом боевике Болотове21:11
- Сепаратист "ДНР" возглавил "представительство" Приднестровья в Москве20:31
- Украина не сможет освободить оккупированный Донбасс военным путем - Тука20:19
- С 1 февраля украинцев ждет тотальное подорожание20:12
- Министр по оккупированным территориям и ВПЛ пообещал переселенцам выгодную аренду жилья с последующим выкупом19:59
40 тысяч добровольцев защищают Украину в зоне АТО - Полторак
В настоящее время порядка 40 тыс. представителей добровольческого движения защищают территориальную целостность Украины в зоне проведения военной операции на Донбассе. Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак во время презентации книги о формировании добровольческого движения в системе МВД, передает "112 Украина".
"Можно согласиться с тем, что сегодня практически на линии соприкосновения в зоне АТО нет ни одного мобилизованного, нет ни одного бойца срочной службы, а там только те люди, которые для себя решили, что не имеют главнее дела, чем защита страны", – заявил Полторак.
"Сегодня 40 тыс. добровольцев, такие, как в этом зале, защищают нашу страну. Украина будет независимой, потому что у нас есть патриоты, с нами Бог и за нами победа", – убежден министр.
Фото: www.segodnya.ua/
Теги: Украина, Донбасс, защита, добровольцы, министр обороны
- Прогноз банкиров - что будет с долларом
- Защита Ландика: в действиях Романа нет состава преступления. Видео сфальсифицировано
- Активист движения "Армия SOS" Юрий Касьянов - о клиньях, страхах власти и пути к победе
- Рынок замер
- Межбанк закрылся сильным ростом доллара
- Исповедь добровольца: «Я не хотел ЭТО подпустить ближе...»
- 40 тысяч добровольцев защищают Украину в зоне АТО - Полторак22:07
- От войны на Донбассе пострадал каждый восьмой украинский ребенок22:00
- Отставной главарь "ДНР" Ходаковский предположил, что слухи о смерти Болотова преждевременны21:37
- В "армии "ДНР" командует кадровый российский военный, страдающий садистскими наклонностями21:34
- В 2014 у Кремля была готова 80-тысячная армия для вторжения в Украину - Турчинов21:22
- "Все "герои русской весны" мрут как мухи" - живой боевик Стрелков о мертвом боевике Болотове21:11
- Незадолно до смерти Болотов встречался с кураторами - это подтвердила его жена20:52
- Сепаратист "ДНР" возглавил "представительство" Приднестровья в Москве20:31
- Украина не сможет освободить оккупированный Донбасс военным путем - Тука20:19
- С 1 февраля украинцев ждет тотальное подорожание20:12
- От войны на Донбассе пострадал каждый восьмой украинский ребенок22:00
- Руководитель СНБО Турчинов присоединился к флешмобу 22PushUpChalle (ВИДЕО)21:52
- Розенко: Налоги должны платить все - "истории со "спящими предпринимателями" нужно забыть как страшный сон21:43
- Отставной главарь "ДНР" Ходаковский предположил, что слухи о смерти Болотова преждевременны21:37
- В "армии "ДНР" командует кадровый российский военный, страдающий садистскими наклонностями21:34
- В 2014 у Кремля была готова 80-тысячная армия для вторжения в Украину - Турчинов21:22
- "Все "герои русской весны" мрут как мухи" - живой боевик Стрелков о мертвом боевике Болотове21:11
- Незадолно до смерти Болотов встречался с кураторами - это подтвердила его жена20:52
- Народный депутат от БПП Игорь Кононеко отравился ртутью - это подтвердил его коллега по фракции20:43
- Сепаратист "ДНР" возглавил "представительство" Приднестровья в Москве20:31
- Паста Амосова - пища для ума и сердца или Как повысить свой иммунитет19:55
- Ученые рассказали, как влияет wi-fi на человека и почему нужно отключать роутер по ночам08:14
- Назван вкусный продукт, который поможет избавиться от многих проблем со здоровьем08:02
- Как побороть авитаминоз: секреты иммунологов16:17
- Психолог рассказала, как защитить ребенка от педофилов09:29
- Колокол, зависший между небом и землёй08:45
- История переселенца: «Война идёт не только на Донбассе, но и в каждом украинском городе»07:15
- Во сколько нужно ложиться спать, чтобы быть бодрым (ТАБЛИЦА)22:35
- Активированный уголь поможет решить массу проблем18:27
- В этот день два года назад решалась судьба Дебальцево - одна из историй участников боев за город (ВИДЕО)13:56
- Кандидатура уже обозначена - журналист заявил, что Кремль определился с будущим президентом Украины
- Пенсионерам "ДНР" повысили размер пенсии?
- ВСУ уже готовы зайти и зачистить Дебальцево
- Во сколько нужно ложиться спать, чтобы быть бодрым (ТАБЛИЦА)
- Переселенцы могут лишиться своего статуса: перечислены причины
- Активированный уголь поможет решить массу проблем
- Ползучее наступление ВСУ - силы АТО выходят на линию разграничения по "Минску-1"
- Оккупированный Донецк окунается в советское прошлое
- ДНРовцы будут проверять всех "своих" "переселенцев" (ВИДЕО)
- Силы АТО готовы «зачистить» Дебальцево от террористов — Тымчук