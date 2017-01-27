Блокада - не выход, весь товарооборот с оккупированным Донбассом должен быть прозрачным - нардеп

27.01.2017 22:51

Весь товарооборот между оккупированной частью Донбасса и остальной территорией Украины должен быть прозрачным, считает нардеп Олег Петренко. Об этом он заявил в "Вечернем прайме" на "112 Украина".

"Ситуация с блокадой, которую сейчас осуществляют бывшие ветераны АТО и некоторые депутаты, вызывает у меня неоднозначное отношение. Эта ситуация показывает полную неэффективность государственных институтов, которые должны были более эффективно срабатывать эту ситуацию... Весь товарооборот, который осуществляется с оккупированными территориями, он должен быть прозрачным. Общество должно иметь понимание", - пояснил он.

Напомним, 26 января, ветераны АТО в рамках торговой блокады оккупированных территорий заблокировали узловую станцию "Светланово" в Луганской области.