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Блокада - не выход, весь товарооборот с оккупированным Донбассом должен быть прозрачным - нардеп

27.01.2017 22:51
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Блокада - не выход, весь товарооборот с оккупированным Донбассом должен быть прозрачным - нардеп

Весь товарооборот между оккупированной частью Донбасса и остальной территорией Украины должен быть прозрачным, считает нардеп Олег Петренко. Об этом он заявил в "Вечернем прайме" на "112 Украина".

"Ситуация с блокадой, которую сейчас осуществляют бывшие ветераны АТО и некоторые депутаты, вызывает у меня неоднозначное отношение. Эта ситуация показывает полную неэффективность государственных институтов, которые должны были более эффективно срабатывать эту ситуацию... Весь товарооборот, который осуществляется с оккупированными территориями, он должен быть прозрачным. Общество должно иметь понимание", - пояснил он.

Напомним, 26 января, ветераны АТО в рамках торговой блокады оккупированных территорий заблокировали узловую станцию "Светланово" в Луганской области.


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, торговля, ДНР, ЛНР, народный депутат
 
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