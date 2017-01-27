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Боевики "ДНР" усиливают позиции вблизи Енакиево
Усилив обстрелы в зоне АТО на Донбассе, в том числе с применением ствольной (122-мм и 152-мм) и реактивной (РСЗО БМ-21 "Град") артиллерии, российско-террористические войска активно проводят перегруппировку своих сил, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
Так, западнее и юго-западнее Горловки фиксируется выдвижение подразделений боевиков на передовую. Всего около 300 человек. Данные подразделения перебрасывают на автотранспорте через Пятихатки и Михайловку, через Озеряновку и Трикотажку. Около 10 единиц ББМ перебрасываются отдельно.
В район Енакиево со стороны Шахтерска перебрасывают живую силу, предметы МТС и военную технику.
"За сутки зафиксировано перемещение до 30 ед. грузового автотранспорта, 8 ед. ББМ (в основном БТР-70/80).
Помимо этого, оккупанты усиливают ПВО в районе Енакиево - за сутки зафиксирована переброска в район данного н.п. 2-х ед. самоходных зенитно-ракетных комплексов 9К35М "Стрела-10М" (перевозка осуществлялась на тралах)", - отмечает Тымчук.
Фото: https://www.rbc.u
Теги: Донбасс, война, перегрев, ДНР, боевики
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