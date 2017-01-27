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Боевики грозят изымать не только товар, но и транспорт, если проезд будет осуществляться не через таможни "ЛДНР"

27.01.2017 19:05
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Боевики грозят изымать не только товар, но и транспорт, если проезд будет осуществляться не через таможни "ЛДНР"

"Таможенный комитет ЛНР" будет изымать товары и транспорт у лиц, перемещающих продукцию коммерческого назначения между "ЛНР и ДНР" вне пунктов таможенного контроля. 

Об этом сегодня на брифинге сообщил "заместитель председателя госкомтаможни ЛНР" Эдуард Бербец, пишут сепаратистские СМИ.

Он отметил, что в постановлении "совета министров ЛНР" "Об урегулировании некоторых вопросов, связанных с ограничением ввоза на территорию ЛНР отдельных видов товаров" оговорено, что перемещение какой-либо продукции коммерческого назначения вне пунктов таможенного контроля расценивается как нарушение таможенных правил.

"Соответственно, при выявлении таких фактов нарушители будут привлекаться к административной ответственности. Ответственность сейчас довольно жесткая, можно лишиться не только товаров, которые перемещаются вне пунктов пропуска, но и транспортных средств, которые используются для таких деяний", - подчеркнул Бербец.

Он сообщил, что на административной границе "ЛНР и ДНР" действуют три временных пункта таможенного контроля.

"Первый пункт таможенного контроля – это Чернухино, он находится на трассе. Правда, сейчас пропуск напрямую на Дебальцево не осуществляется, мосты закрыты по техническому состоянию, они опасны для эксплуатации, транспортные средства движутся в объезд", - отметил зампредседателя ГТК.

"Второй пункт таможенного контроля – это Чернухино-1, это перекресток международной трассы с дорогой, ведущей от Чернухино до Никишино", - добавил он.

"Третий пункт таможенного контроля – это Миусинск", - отметил Бербец.

Он подчеркнул, что "госкомтаможня ЛНР" сейчас увеличила численность личного состава, который будет работать на этих пунктах таможенного контроля.


Фото: https://twitter.com/

Теги: Донбасс, таможня, транспорт, продукты, изъятие, предупреждение, товары для авто, ДНР, ЛНР
 
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