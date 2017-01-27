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Боевики на Донбассе увеличили интенсивность обстрелов, применили танки и "Грады", есть потери среди военных ВСУ
Боевики за прошедшие сутки совершили 63 обстрела позиций Вооруженных сил Украины, при этом, двое украинских военнослужащих погибли, сообщает пресс-служба штаба Антитеррористической операции.
"Российско-оккупационные войска, игнорируя любые договоренности, большинство обстрелов ведут именно из минометов разных калибров и тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении на официальной странице штаба АТО в Фейсбук.
В частности, на Мариупольском направлении боевики обстреливали Широкино из артиллерии калибра 152 мм, танков, БМП, гранатометов и стрелкового оружия, Талаковку – из артиллерии калибра 122 мм, Лебединское, Талаковку, Красногоровку и Водяное – из гранатометов и стрелкового оружия, Новотроицкое, Гнутово и Павлополь – из стрелкового оружия и гранатометов, по Новотроицкому вел огонь снайпер.
На Луганском направлении боевики применили РСЗО БМ-21 "Град" по Новозвановке, выпустив 20 снарядов, также Новозвановку обстреливали из артиллерии калибра 122 мм. По Крымскому, Новотошковскому, Новозвановку, Водяному, Новоалександровке и Попасной боевики вели обстрелы из минометов калибров 120 мм и 82 мм.
На Донецком направлении позиции ВСУ возле Авдеевки, Верхнеторецкого и Зайцевого были обстреляны из минометов. По Новгородскому, Камянке и Авдеевке боевики вели обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия.
Фото: www.unian.net/
Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
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