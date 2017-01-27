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Боевики не пропустили в "ДНР" гумконвой ООН
Пророссийские боевики на Донбассе вчера, 26 января, не пропустили на оккупированную территорию Донбасса 24 автомобиля с гуманитарным грузом от Организации объединенных наций, а разрешили движение лишь одному. Об этом в эфире "112 Украина" сообщила помощник начальника Восточного регионального управления Госпогранслужбы Оксана Иванец.
"В течение первой половины дня пограничники на КПВВ "Новотроицкое" осуществили оформление гуманитарного груза от ООН. В гумконвое следовали грузы на неподконтрольную территорию, это были стройматериалы и медикаменты. Всего было оформлено 25 автомобилей и уже в 17 часов, после окончания работы КПВВ пограничники получили информацию, что на неподконтрольную территории было пропущено лишь 1 автомобиль, еще 23 были возвращены на контролируемую территорию без любых объяснений. Еще один остался в "серой зоне" из-за неисправности в самом автомобиле, о его судьбе ничего не знаем. Все другие 23 автомобиля прибыли через КПВВ "Новотроицкое", сейчас они находятся на территории логистического центра", - рассказала она.
По словам Оксаны Иванец, об инциденте пограничники сообщили миссии ОБСЕ и в штаб АТО. Автомобили намерены вернуться на подконтрольную Украине территорию, в "ЛДНР" они следовать не намерены.
В Госпогранслужбе также подчеркнули, что это первый подобный случай, когда боевики не пропускают на подконтрольную себе территорию автомобили с международной гуманитарной помощью.
Фото: restoring-donbass.com/
Теги: Донбасс, ООН, гуманитарная помощь, территория, боевики, Госпогранслужба
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