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Боевики применяют "Грады" "по расписанию" по населенным пунктам, где расквартированы украинские военные
По словам заместителя начальника отдела по связям с общественностью ВСУ Владислава Волошина, боевики обычно применяют "Грады" примерно раз в месяц, сообщает 112.ua.
"Мы фиксируем, что боевики делают несколько залпов именно по территориям там, где населенные пункты, там, где нет наших укреплений, позиций, например, как позавчера по Красногоровке, а вчера ночью по Новозвановке. Они пытаются вести огонь по населенным пунктам для того, чтобы дискредитировать украинских военных, для того, чтобы показать, что там, где стоят военные, подвергается опасности и местное население", - отметил представитель ВСУ.
По его словам, ситуация становится с каждым днем все более напряженной, но остается контролируемой, а ВСУ готовы адекватно действовать в любой ситуации.
Фото: ru.espreso.tv/
Теги: Донбасс, война, примат, град, боевики
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