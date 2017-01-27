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Архив - Донецкая область

Дебальцево и Докучаевск должны быть украинскими - в Минске потребовали восстановить линию разграничения, установленную в сентябре 2014

27.01.2017 08:35
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Дебальцево и Докучаевск должны быть украинскими - в Минске потребовали восстановить линию разграничения, установленную в сентябре 2014

Вчера, 26 января, состоялась видеоконференция Трехсторонней контактной группы. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает Дарка Олифер пресс-секретарь Леонида Кучмы представителя Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы

"Основное внимание было уделено бесперебойной работе Донецкой фильтровальной станции. Из-за обстрелов ряд населенных пунктов могут остатся без воды, что может привести к гуманитарной катастрофе.

При этом украинская сторона обратила внимание на тот факт, что безопасность - основная составляющая Минского процесса.

Минские соглашения должны быть выполнены в полном объеме. В том числе должна быть соблюдена линия разграничения, установленная Меморандумом от 19 сентября 2014 года. Восстановление этой линии – один из главных компонентов безопасности в регионе", - отметила Олифер.

Напомним, что согласно утвержденной в Минске линии разграничения такие города Дебальцево и Докучаевск должны находится под контролем сил АТО.



Теги: Украина, Донбасс, требование, боевики, линия разграничения
 
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