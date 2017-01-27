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Для боевиков выход один: рапорт напишешь - кинут на убой, рапорт не напишешь - тоже кинут на убой - Фашик Донецкий

27.01.2017 19:13
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Для боевиков выход один: рапорт напишешь - кинут на убой, рапорт не напишешь - тоже кинут на убой - Фашик Донецкий

"В некоторые пустые помещения для мозга террористов медленно закрадывается мысль о том, что уже включен обратный отсчет в плане Донбасса и клоунов, ползущих в сторону Киева третий год. Мысль ползет медленно, все время спотыкаясь то о распятого мальчика, то о наемников из Непала, то о поляков-чехов-литовцев и прочие глюки ватного сознания. Но таки мысль эта ползет и пролазит даже в самые раненые соловьевым головы. Ща быстренько объясню, что происходит", - пишет на "Обозревателе" блогер Фашик Донецкий.

"Злой таракан, проползая через залежи ваты в головах, уже не просто шепчет пособникам оккупантов: где-то нас .... Он, таракан, уже начинает кричать: валим, валим. Духовная ватка уже начала писать рапорта на увольнения из недоармии недореспублики. Нет, коллаборанты не одумались. Нет, они не осознают и никогда не признают своих ошибок и грехов. Да, процесс написания не столь массовый, как этого хотелось бы. Но то, что ватка пытается пропетлять и включить заднюю, радует.

Почему ватка пишет рапорта на увольнение из рядов армии орков? Все просто: чтоб спасти свои жопы. Ни о какой морали-совести-чести речь не идет, этих слов и понятий в языке русских и пособников оккупантов нету в принципе. Просто дохнуть за призрачные идеи недороссии чо-то не хочется уже, ведь новые типа власти типа государства, которые дорвались к денежным потокам из рф, гребут все под себя и для себя. А всем калекам, поверившим захарченко-плотницкому-губареву и прочим клоунам, если повезет, то будут платить аж целую минимальную пенсию, целых 2100-2600 фублев.  При условии, что калека докажет, что он воевал таки, а не откусили ему ноги-руки инопланетяне. Ну или злой и страшный дракон с американским акцентом.
И тут начинается самое интересное, после написания рапорта об увольнении. Сначала бумаги уходят на согласование по всем возможным инстанциям. А пока идет согласование бумаг, орков отправляют в Торез в учебный лагерь на переподготовку. А оттуда, с Тореза - прям на передовую, в самое пекло, американцам и полякам на съедение.

И тут у ватки тихонько начинает ехать крыша. Ведь вроде как все добровольно: хочу воюю - не хочу не воюю, но все ж понимают, что на самые передовые позиции на фронте орков отправляют совсем не для того, чтоб они выжили. А оркам спорить с начальством нынче стремно, ибо еще в агенты СбУ запишут, потому и рапорта писать страшновато.

И тут у ватки созревает вопрос : как же спасти свою жопу? Ведь, рапорт напишешь - кинут на убой, рапорт не напишешь - тоже кинут на убой. Выход есть из такой ситуации и он простой: написать рапорт о переводе в мчс или полицаи. Правда, за это нужно дать денежку, ибо желающих перевестись на должности, где тебя не кинут на убой, все больше и больше.

В итоге выходит трагикомическая ситуйовина у орков: рапорт писать хочется, подыхать не хочется, в теплое местечко попу пристроисть хочется, но башлять за жопоустройство не хочется, калекой остаться тоже не хочется, но стремно рапорт писать на увольнение. Хотя, на самом деле, ситуация очень простая, ведь все адекватные люди реально понимали, что вход в мир предателей - копейка, выход - рубль. Советую запасаться попкорном и наблюдать за крысами,которые уже загнаны в угол, зрелище намечается интересное.

Закончить хочу обращением к слепым россиянам. На фото вы можете увидеть монеты, фубли то есть. Эти деньги 2016 года выпуска.

Объясню очень коротко, что это значит: печатный станок включен в рф, то есть бакс скоро подорожает. То есть пенсии и зряплаты ваши опять обесценятся. То есть "отсосанкции" уже заставили искандеров тихонько плакать. То есть, когда вам не будет денег хватать на что-то - ваши пенсии и зряплаты тут, на Донбассе. То есть, когда к вам придут коллекторы, а не будет чем оплатить кредит, знайте: ваши деньги тут, на Донбассе. Молчите дальше россияне, кормите дармоедов и тех, кто пилит бабло: то есть донбасскую гопоту и алкоголиков. Молчите назло Америке", - пишет блогер.


Фото: obozrevatel.com/

Теги: Россия, Донбасс, война, финансирование, фашизм, республика, ДНР, ЛНР
 
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