Для боевиков выход один: рапорт напишешь - кинут на убой, рапорт не напишешь - тоже кинут на убой - Фашик Донецкий

27.01.2017 19:13

"В некоторые пустые помещения для мозга террористов медленно закрадывается мысль о том, что уже включен обратный отсчет в плане Донбасса и клоунов, ползущих в сторону Киева третий год. Мысль ползет медленно, все время спотыкаясь то о распятого мальчика, то о наемников из Непала, то о поляков-чехов-литовцев и прочие глюки ватного сознания. Но таки мысль эта ползет и пролазит даже в самые раненые соловьевым головы. Ща быстренько объясню, что происходит", - пишет на "Обозревателе" блогер Фашик Донецкий.

"Злой таракан, проползая через залежи ваты в головах, уже не просто шепчет пособникам оккупантов: где-то нас .... Он, таракан, уже начинает кричать: валим, валим. Духовная ватка уже начала писать рапорта на увольнения из недоармии недореспублики. Нет, коллаборанты не одумались. Нет, они не осознают и никогда не признают своих ошибок и грехов. Да, процесс написания не столь массовый, как этого хотелось бы. Но то, что ватка пытается пропетлять и включить заднюю, радует.

Почему ватка пишет рапорта на увольнение из рядов армии орков? Все просто: чтоб спасти свои жопы. Ни о какой морали-совести-чести речь не идет, этих слов и понятий в языке русских и пособников оккупантов нету в принципе. Просто дохнуть за призрачные идеи недороссии чо-то не хочется уже, ведь новые типа власти типа государства, которые дорвались к денежным потокам из рф, гребут все под себя и для себя. А всем калекам, поверившим захарченко-плотницкому-губареву и прочим клоунам, если повезет, то будут платить аж целую минимальную пенсию, целых 2100-2600 фублев. При условии, что калека докажет, что он воевал таки, а не откусили ему ноги-руки инопланетяне. Ну или злой и страшный дракон с американским акцентом.

И тут начинается самое интересное, после написания рапорта об увольнении. Сначала бумаги уходят на согласование по всем возможным инстанциям. А пока идет согласование бумаг, орков отправляют в Торез в учебный лагерь на переподготовку. А оттуда, с Тореза - прям на передовую, в самое пекло, американцам и полякам на съедение.