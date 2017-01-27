Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Дончане сообщают о ночном пожаре в районе ДМЗ

27.01.2017 08:08
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Дончане сообщают о ночном пожаре в районе ДМЗ

В центре Донецка мощный пожар, о котором пишут жители разных районов города. Об этом дончане сообщают в социальных сетях, передает "ДонПресс".

По их словам, зарево видно в районе ДМЗ, и некоторые пользователи утверждают, что горит сам завод. "Не знаю, как исходящие, но в окно явственно видно, что горит ДМЗ", — пишут комментаторы.

"В районе Ямы. ДМЗ. что-то пылает", — добавил другой пользователь.

Подробностей о пожаре пока нет.


Фото: https://styler.rbc.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, пожар, ДМЗ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх