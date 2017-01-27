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Дончане сообщают о ночном пожаре в районе ДМЗ
27.01.2017 08:08
В центре Донецка мощный пожар, о котором пишут жители разных районов города. Об этом дончане сообщают в социальных сетях, передает "ДонПресс".
По их словам, зарево видно в районе ДМЗ, и некоторые пользователи утверждают, что горит сам завод. "Не знаю, как исходящие, но в окно явственно видно, что горит ДМЗ", — пишут комментаторы.
"В районе Ямы. ДМЗ. что-то пылает", — добавил другой пользователь.
Подробностей о пожаре пока нет.
Фото: https://styler.rbc.ua/
Теги: Донецк, Донбасс, пожар, ДМЗ
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