Дончане сообщают о ночном пожаре в районе ДМЗ

27.01.2017 08:08

В центре Донецка мощный пожар, о котором пишут жители разных районов города. Об этом дончане сообщают в социальных сетях, передает "ДонПресс".

По их словам, зарево видно в районе ДМЗ, и некоторые пользователи утверждают, что горит сам завод. "Не знаю, как исходящие, но в окно явственно видно, что горит ДМЗ", — пишут комментаторы.

"В районе Ямы. ДМЗ. что-то пылает", — добавил другой пользователь.

Подробностей о пожаре пока нет.