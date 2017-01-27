Двое украинских военных погибли в районе Новотошковского и Широкино

27.01.2017 15:00

Вчера, 27 января 2017 года, под обстрелами гибридной российской армии на луганском и мариупольском направлениях фронта погибли военнослужащие. Об этом на брифинге рассказал пресс-офицер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий, к сожалению, у нас есть потери: двое украинских военнослужащих погибли, раненых не было", - сообщил полковник.

По словам пресс-офицера, военные погибли под обстрелами в районе Новотошковского (Луганская область) и Широкино (Донецкая область).