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Архив - Донецкая область

Двое украинских военных погибли в районе Новотошковского и Широкино

27.01.2017 15:00
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Двое украинских военных погибли в районе Новотошковского и Широкино

Вчера, 27 января 2017 года, под обстрелами гибридной российской армии на луганском и мариупольском направлениях фронта погибли военнослужащие. Об этом на брифинге рассказал пресс-офицер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий, к сожалению, у нас есть потери:  двое украинских военнослужащих погибли, раненых не было", - сообщил полковник.

По словам пресс-офицера, военные погибли под обстрелами в районе Новотошковского (Луганская область) и Широкино (Донецкая область).


Фото: mediarnbo.org/

Теги: Донбасс, война, Новоазовск, военные, гибель, Широкино
 
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