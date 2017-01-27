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Двое украинских военных погибли в районе Новотошковского и Широкино
27.01.2017 15:00
Вчера, 27 января 2017 года, под обстрелами гибридной российской армии на луганском и мариупольском направлениях фронта погибли военнослужащие. Об этом на брифинге рассказал пресс-офицер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"За минувшие сутки вследствие боевых действий, к сожалению, у нас есть потери: двое украинских военнослужащих погибли, раненых не было", - сообщил полковник.
По словам пресс-офицера, военные погибли под обстрелами в районе Новотошковского (Луганская область) и Широкино (Донецкая область).
Фото: mediarnbo.org/
Теги: Донбасс, война, Новоазовск, военные, гибель, Широкино
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