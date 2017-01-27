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Главаря "ДНР" Захарченко назвали лучшим выпускником юридической академии, которую он окончил без отрыва от войны

27.01.2017 09:22
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Главаря "ДНР" Захарченко назвали лучшим выпускником юридической академии, которую он окончил без отрыва от войны

В Донецке в юридической академии открыли стелу "Заслуженные выпускники Донбасской юридической академии", сообщает сепаратистский информ-ресурс.

"Стела высотой около трех и шириной порядка двух метров выполнена из металла. Сверху надпись – "Заслуженные выпускники Донбасской юридической академии". По замыслу, на мемориале должны появиться имена отличников учебы. Пока там только одна фамилия – Главы ДНР Александра Захарченко, окончившего вуз в 2015 году", - говорится в сообщении.

"Мы закладываем замечательные традиции, которые лягут в основу дальнейшей деятельности вуза. Не случайно мы открывали стелу в преддверии дня нашего основания и уже сегодня у нас есть люди, которые вносят самый весомый вклад в ее развитие, каким является Глава Республики. Его имя выбрано единогласно", — сказал журналистам "ректор юракадемии".

Памятный знак установлен во дворе учебного заведения. 


Фото: dan-news.info/

Теги: Донецк, Донбасс, доставка, юридическая консультация, Захарченко
 
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