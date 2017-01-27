- Климкин: Наращивание российских войск на границе с Украиной - демонстрация готовности к полномасштабной войне09:36
- НА КПВВ "Майорск", "Гнутово" и "Марьинка" большое скопление автомобилей - Госпогранслужба09:28
- Главаря "ДНР" Захарченко назвали лучшим выпускником юридической академии, которую он окончил без отрыва от войны09:22
- Ситуация на донбасском фронте обостряется: с начала суток уже 9 обстрелов - штаб АТО09:04
- Дебальцево и Докучаевск должны быть украинскими - в Минске потребовали восстановить линию разграничения, установленную в сентябре 201408:35
- Украина ожидает помощи от США в военных вопросах, но надеется на себя и перевооружается08:22
- Дончане сообщают о ночном пожаре в районе ДМЗ08:08
- Как подковерные распри в "Оппоблоке" могут повлиять на украинскую политику07:24
- Боевики на Донбассе увеличили интенсивность обстрелов, применили танки и "Грады", есть потери среди военных ВСУ 07:13
- Боевики не пропустили в "ДНР" гумконвой ООН06:58
Главаря "ДНР" Захарченко назвали лучшим выпускником юридической академии, которую он окончил без отрыва от войны
В Донецке в юридической академии открыли стелу "Заслуженные выпускники Донбасской юридической академии", сообщает сепаратистский информ-ресурс.
"Стела высотой около трех и шириной порядка двух метров выполнена из металла. Сверху надпись – "Заслуженные выпускники Донбасской юридической академии". По замыслу, на мемориале должны появиться имена отличников учебы. Пока там только одна фамилия – Главы ДНР Александра Захарченко, окончившего вуз в 2015 году", - говорится в сообщении.
"Мы закладываем замечательные традиции, которые лягут в основу дальнейшей деятельности вуза. Не случайно мы открывали стелу в преддверии дня нашего основания и уже сегодня у нас есть люди, которые вносят самый весомый вклад в ее развитие, каким является Глава Республики. Его имя выбрано единогласно", — сказал журналистам "ректор юракадемии".
Памятный знак установлен во дворе учебного заведения.
Фото: dan-news.info/
Теги: Донецк, Донбасс, доставка, юридическая консультация, Захарченко
- Климкин: Наращивание российских войск на границе с Украиной - демонстрация готовности к полномасштабной войне09:36
- НА КПВВ "Майорск", "Гнутово" и "Марьинка" большое скопление автомобилей - Госпогранслужба09:28
- Главаря "ДНР" Захарченко назвали лучшим выпускником юридической академии, которую он окончил без отрыва от войны09:22
- Ситуация на донбасском фронте обостряется: с начала суток уже 9 обстрелов - штаб АТО09:04
- Ночью луганская Брянка подверглась мощному обстрелу, перебит газопровод, выбиты окна в домах08:42
- Дебальцево и Докучаевск должны быть украинскими - в Минске потребовали восстановить линию разграничения, установленную в сентябре 201408:35
- Украина ожидает помощи от США в военных вопросах, но надеется на себя и перевооружается08:22
- Дончане сообщают о ночном пожаре в районе ДМЗ08:08
- Как подковерные распри в "Оппоблоке" могут повлиять на украинскую политику07:24
- Боевики на Донбассе увеличили интенсивность обстрелов, применили танки и "Грады", есть потери среди военных ВСУ 07:13
- Украинская делегация летает в Минск на встречу по Донбассу на чартере Пинчука - журналисты09:41
- Климкин: Наращивание российских войск на границе с Украиной - демонстрация готовности к полномасштабной войне09:36
- НА КПВВ "Майорск", "Гнутово" и "Марьинка" большое скопление автомобилей - Госпогранслужба09:28
- Главаря "ДНР" Захарченко назвали лучшим выпускником юридической академии, которую он окончил без отрыва от войны09:22
- Шведские ученые разработали вязаный экзоскелет09:15
- Ситуация на донбасском фронте обостряется: с начала суток уже 9 обстрелов - штаб АТО09:04
- В США создали гибрид свиньи и человека09:00
- Погода в Украине 27 января: пасмурно, местами снег08:56
- Ночью луганская Брянка подверглась мощному обстрелу, перебит газопровод, выбиты окна в домах08:42
- Дебальцево и Докучаевск должны быть украинскими - в Минске потребовали восстановить линию разграничения, установленную в сентябре 201408:35
- Ученые рассказали, как влияет wi-fi на человека и почему нужно отключать роутер по ночам08:14
- Назван вкусный продукт, который поможет избавиться от многих проблем со здоровьем08:02
- Как побороть авитаминоз: секреты иммунологов16:17
- Психолог рассказала, как защитить ребенка от педофилов09:29
- Колокол, зависший между небом и землёй08:45
- История переселенца: «Война идёт не только на Донбассе, но и в каждом украинском городе»07:15
- Во сколько нужно ложиться спать, чтобы быть бодрым (ТАБЛИЦА)22:35
- Активированный уголь поможет решить массу проблем18:27
- В этот день два года назад решалась судьба Дебальцево - одна из историй участников боев за город (ВИДЕО)13:56
- Этот ароматный напиток может сделать вас счастливее08:45
- Кандидатура уже обозначена - журналист заявил, что Кремль определился с будущим президентом Украины
- Пенсионерам "ДНР" повысили размер пенсии?
- ВСУ уже готовы зайти и зачистить Дебальцево
- Во сколько нужно ложиться спать, чтобы быть бодрым (ТАБЛИЦА)
- Активированный уголь поможет решить массу проблем
- Переселенцы могут лишиться своего статуса: перечислены причины
- Ползучее наступление ВСУ - силы АТО выходят на линию разграничения по "Минску-1"
- Оккупированный Донецк окунается в советское прошлое
- ДНРовцы будут проверять всех "своих" "переселенцев" (ВИДЕО)
- Силы АТО готовы «зачистить» Дебальцево от террористов — Тымчук