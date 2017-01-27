Эскалации конфликта в ближайшее время на Донбассе не будет - мнение эксперта

27.01.2017 14:37

У РФ нет сил и средств для наступательных действий, эскалации конфликта на Донбассе не будет. Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" выразил военный эксперт Олег Жданов.

"Нет (обострение ситуации в зоне АТО, обстрелы из "Градов", - ред.), не приведет однозначно к эскалации, потому что впервые за три года ведения боевых действий РФ сокращает военный бюджет. Хоть на чуть-чуть, но сокращает. Это говорит о том, что денег нет, и военных сил и средств на сегодня для проведения наступательных каких-то действий и эскалации тоже нет. Максимум, что мы можем получить, это усиление обстрелов и увеличение их числа", - считает эксперт.

По его словам, чтобы противостоять таким обстрелам, необходимо создавать систему огненного поражения или систему разведки.

"Необходимо создавать систему огненного поражения или систему разведки. Для того чтобы мы мониторили вероятные районы огневых позиций, мониторили перемещение техники постоянно или любое угрожающее перемещение, должна быть готова артиллерия для того, чтоб открыть огонь в ответ, для того, чтобы проводить контрбатарейную борьбу. Мы этого не делаем, у нас мирный план, потому наше дело на сегодня – это получать снаряды и нести потери, к сожалению", - говорит Жданов.