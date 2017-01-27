- Как подковерные распри в "Оппоблоке" могут повлиять на украинскую политику07:24
- Боевики на Донбассе увеличили интенсивность обстрелов, применили танки и "Грады", есть потери среди военных ВСУ 07:13
- Боевики не пропустили в "ДНР" гумконвой ООН06:58
- Заблокирована еще одна жд станция - Семенченко заявил, что бойцы ВСУ поддерживают торговую блокаду оккупированных территорий Донбасса06:41
- Украинцев травят водкой из «ДНР» — Снегирев21:39
- Пятнадцать новых автобусов поступили в Мариуполь и готовятся к выходу на маршруты14:43
- Донбасс обстреляли из «Градов» и минометов, есть раненые10:38
- Силы АТО готовы «зачистить» Дебальцево от террористов — Тымчук09:38
- Колокол, зависший между небом и землёй08:45
- ФСО - фронтовой словарь обывателя, или Краткие сводки с лужайки, на которой выросли боевые цветы08:15
Как подковерные распри в "Оппоблоке" могут повлиять на украинскую политику
Донецкий олигарх Ринат Ахметов не желает иметь меньше 50% контроля над партией "Оппозиционный блок", из-за чего политическая сила может развалится на разные образования. Об этом пишет украинский журналист и блогер Денис Казанский.
Стало известны детали "подковерных разборок" в "Оппозиционном блоке" и вероятного будущего раскола этой партии на два проекта - партию Левочкина и партию Ахметова, пишет Казанский на своем аккаунте в Facebook.
По словам блогера, до этого периода двое этих олигархов могли управлять проектом "Оппоблок" в формате 50/50. Однако отныне люди из Кремля настойчиво "попросили" их приютить к себе третьего партнера - кума Путина - Виктора Медведчука.
"Под его контроль должно перейти 30 процентов партии", - отметил журналист. "Ахметовские на это согласия не дают. Ахметов жестко выступает против нового разделения власти в "Оппоблоке". Но переговоры еще длятся, и Медведчук с сотрудниками Кремля заставляют олигарха быть более сговорчивым, отбирая у него "злачные места" в "ЛДНР"", - пишет он.
"Если Ахметов согласится - партия сохранится. Если нет - "Оппоблок" развалится, и из него организуется 2 новых оппозиционных проекта. Один - ахметовский - будет лояльным к правительству, а другой - медведчуковско-левочкинский - будет на 100% лоббировать интересы Кремля", - подытожил Казанский.
Фото: argumentua.com/
Теги: Украина, Донбасс, раскол, Оппозиционный блок
- Дончане сообщают о ночном пожаре в районе ДМЗ08:08
- Как подковерные распри в "Оппоблоке" могут повлиять на украинскую политику07:24
- Боевики на Донбассе увеличили интенсивность обстрелов, применили танки и "Грады", есть потери среди военных ВСУ 07:13
- Боевики не пропустили в "ДНР" гумконвой ООН06:58
- Заблокирована еще одна жд станция - Семенченко заявил, что бойцы ВСУ поддерживают торговую блокаду оккупированных территорий Донбасса06:41
- Украинцев травят водкой из «ДНР» — Снегирев21:39
- Блокада Донбасса: перекрыт еще один путь20:46
- Выплата пенсий «мёртвым душам» из «ЛНР» заблокирована — СБУ20:15
- Пораничники на Луганщине поймали украинца с тушей мяса на санях14:58
- Пятнадцать новых автобусов поступили в Мариуполь и готовятся к выходу на маршруты14:43
- Дончане сообщают о ночном пожаре в районе ДМЗ08:08
- Назван вкусный продукт, который поможет избавиться от многих проблем со здоровьем08:02
- Курс валют на сегодня, 27 января: НБУ незначительно поднял официальный курс доллара07:52
- Украине нужен план "Б" - мнение эксперта07:44
- Это выгодно - Трамп намерен наладить отношения с Россией07:35
- Как подковерные распри в "Оппоблоке" могут повлиять на украинскую политику07:24
- Боевики на Донбассе увеличили интенсивность обстрелов, применили танки и "Грады", есть потери среди военных ВСУ 07:13
- Боевики не пропустили в "ДНР" гумконвой ООН06:58
- Заблокирована еще одна жд станция - Семенченко заявил, что бойцы ВСУ поддерживают торговую блокаду оккупированных территорий Донбасса06:41
- Донбасс теряет лидерство в Кременчуге22:45
- Назван вкусный продукт, который поможет избавиться от многих проблем со здоровьем08:02
- Как побороть авитаминоз: секреты иммунологов16:17
- Психолог рассказала, как защитить ребенка от педофилов09:29
- Колокол, зависший между небом и землёй08:45
- История переселенца: «Война идёт не только на Донбассе, но и в каждом украинском городе»07:15
- Во сколько нужно ложиться спать, чтобы быть бодрым (ТАБЛИЦА)22:35
- Активированный уголь поможет решить массу проблем18:27
- В этот день два года назад решалась судьба Дебальцево - одна из историй участников боев за город (ВИДЕО)13:56
- Этот ароматный напиток может сделать вас счастливее08:45
- Лучшая в мире работа – смотритель Северного сияния19:00
- Кандидатура уже обозначена - журналист заявил, что Кремль определился с будущим президентом Украины
- Пенсионерам "ДНР" повысили размер пенсии?
- ВСУ уже готовы зайти и зачистить Дебальцево
- Во сколько нужно ложиться спать, чтобы быть бодрым (ТАБЛИЦА)
- Переселенцы могут лишиться своего статуса: перечислены причины
- Активированный уголь поможет решить массу проблем
- Ползучее наступление ВСУ - силы АТО выходят на линию разграничения по "Минску-1"
- Оккупированный Донецк окунается в советское прошлое
- ДНРовцы будут проверять всех "своих" "переселенцев" (ВИДЕО)
- Силы АТО готовы «зачистить» Дебальцево от террористов — Тымчук