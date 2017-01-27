Как подковерные распри в "Оппоблоке" могут повлиять на украинскую политику

27.01.2017 07:24

Донецкий олигарх Ринат Ахметов не желает иметь меньше 50% контроля над партией "Оппозиционный блок", из-за чего политическая сила может развалится на разные образования. Об этом пишет украинский журналист и блогер Денис Казанский.

Стало известны детали "подковерных разборок" в "Оппозиционном блоке" и вероятного будущего раскола этой партии на два проекта - партию Левочкина и партию Ахметова, пишет Казанский на своем аккаунте в Facebook.

По словам блогера, до этого периода двое этих олигархов могли управлять проектом "Оппоблок" в формате 50/50. Однако отныне люди из Кремля настойчиво "попросили" их приютить к себе третьего партнера - кума Путина - Виктора Медведчука.

"Под его контроль должно перейти 30 процентов партии", - отметил журналист. "Ахметовские на это согласия не дают. Ахметов жестко выступает против нового разделения власти в "Оппоблоке". Но переговоры еще длятся, и Медведчук с сотрудниками Кремля заставляют олигарха быть более сговорчивым, отбирая у него "злачные места" в "ЛДНР"", - пишет он.

"Если Ахметов согласится - партия сохранится. Если нет - "Оппоблок" развалится, и из него организуется 2 новых оппозиционных проекта. Один - ахметовский - будет лояльным к правительству, а другой - медведчуковско-левочкинский - будет на 100% лоббировать интересы Кремля", - подытожил Казанский.





