Кремль приказал уничтожить личные дела российских "ихтамнетов", погибших на украинском Донбассе

27.01.2017 15:49

Российское командование приказало уничтожить личные дела погибших на Донбассе российских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны.



В нем отмечается, что делается это "с целью сокрытия реальных потерь и участия граждан РФ в боевых действиях на Востоке Украины".



"Российским оккупационным командованием дано распоряжение военным комиссарам уничтожить личные дела погибших военнослужащих 1 АК (Донецк) ВС РФ", - сообщает украинская разведка.



В настоящее время уже установлен факт уничтожения более 120 таких личных дел в военном комиссариате Горловки (Донецкая область).



Данная операция проводится в условиях строгой секретности. От сотрудников военкоматов взяты расписки о неразглашении данного факта и сведений о погибших.