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Кремль приказал уничтожить личные дела российских "ихтамнетов", погибших на украинском Донбассе
Российское командование приказало уничтожить личные дела погибших на Донбассе российских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны.
В нем отмечается, что делается это "с целью сокрытия реальных потерь и участия граждан РФ в боевых действиях на Востоке Украины".
"Российским оккупационным командованием дано распоряжение военным комиссарам уничтожить личные дела погибших военнослужащих 1 АК (Донецк) ВС РФ", - сообщает украинская разведка.
В настоящее время уже установлен факт уничтожения более 120 таких личных дел в военном комиссариате Горловки (Донецкая область).
Данная операция проводится в условиях строгой секретности. От сотрудников военкоматов взяты расписки о неразглашении данного факта и сведений о погибших.
Фото: korrespondent.net/
Теги: Россия, Донбасс, военные, уничтожение, личная жизнь
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