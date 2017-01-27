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Архив - Донецкая область

Кремль приказал уничтожить личные дела российских "ихтамнетов", погибших на украинском Донбассе

27.01.2017 15:49
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Кремль приказал уничтожить личные дела российских "ихтамнетов", погибших на украинском Донбассе

Российское командование приказало уничтожить личные дела погибших на Донбассе российских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны. 

В нем отмечается, что делается это "с целью сокрытия реальных потерь и участия граждан РФ в боевых действиях на Востоке Украины". 

"Российским оккупационным командованием дано распоряжение военным комиссарам уничтожить личные дела погибших военнослужащих 1 АК (Донецк) ВС РФ", - сообщает украинская разведка. 

В настоящее время уже установлен факт уничтожения более 120 таких личных дел в военном комиссариате Горловки (Донецкая область). 

Данная операция проводится в условиях строгой секретности. От сотрудников военкоматов взяты расписки о неразглашении данного факта и сведений о погибших. 


Фото: korrespondent.net/

Теги: Россия, Донбасс, военные, уничтожение, личная жизнь
 
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