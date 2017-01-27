Медаль "За возвращение Крыма", маскхалат и одинаковые суммы денег - в аэропортах Киева задержаны возможные военные РФ (ВИДЕО)

27.01.2017 12:42

Вчера в столичных аэропортах сотрудники Госпогранслужбы совместно с СБУ разоблачили 6 граждан России, которые пытались попасть в Украину. Среди них были возможные военные РФ и награжденный медалью "За возвращение Крыма". Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает 112.ua.

Согласно сообщению, 5 граждан РФ обнаружили в аэропорту "Борисполь" при оформлении рейса, прибывшего из Минска. При проверке были обнаружены одинаковые конверты, в которых была одинаковая сумма средств - по 100 тыс. руб. У одного из россиян пограничники совместно с СБУ обнаружили военный билет, жетон ВС РФ и маскировочный халат. Также установлено, что некоторые из них, возможно, причастны к преступной группировке, которая связана с мошенническими действиями в банковской сфере.

Сейчас гражданам РФ отказано в пересечении государственной границы. Продолжаются фильтрационно-проверочные мероприятия.

Еще одного гражданина РФ пограничники разоблачили в аэропорту "Киев". Он тоже прилетел в Украину рейсом из Минска. На мужчину сработала база данных. Во время проверки было установлено, что мужчина является председателем совета директоров одной из группы компаний, которая занимается финансированием проектов в России и за рубежом. Также выяснилось, что он имеет связи с представителями незаконных вооруженных формирований, воюющих на востоке Украины, В его телефоне были найдены соответствующие контакты, и кроме того он был награжден медалью "За возвращение Крыма" лично министром обороны РФ.

Этому гражданину России отказано в пропуске через государственную границу.