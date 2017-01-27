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"Министр доходов ДНР" "Ташкент" позарился на "чужую территорию"
Продолжают фиксироваться конфликты между боевиками отдельных бандформирований «ДНР» на почве распределения сфер влияния. Об этом на своей странице в facebook сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
Один из влиятельных главарей «ДНР», он же «министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев («Ташкент») передал в управление некоему главарю боевиков (по предварительным данным - Дашкину О.В., бандформирование «Кальмиус») птицефабрику, расположенную в районе н.п.Шахтерск.
Это решение вызвало возмущение со стороны «абхазов» (бандформирование «Пятнашка»), в сферу «экономических интересов» которых входит данный населенный пункт, и которые претендовали на указанное предприятие.
В «МГБ ДНР» А.Тимофеева предупредили, что реализация его решения может вызвать вооруженный конфликт между боевиками двух бандформирований.
Фото: https://twitter.com
Теги: Донбасс, Сфинкс, борьба, боевики
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