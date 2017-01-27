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Министр по оккупированным территориям и ВПЛ пообещал переселенцам выгодную аренду жилья с последующим выкупом

27.01.2017 19:59
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Министр по оккупированным территориям и ВПЛ пообещал переселенцам выгодную аренду жилья с последующим выкупом

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш сообщил, переселенцы смогут недорого выкупить арендованное жилье, а вот бесплатно им обеспечивать переселенцев никто не будет, пишет "ДонПресс".

При этом он сообщил: «В любом случае это не будут места компактного проживания. И это жилье не будет выдаваться бесплатно. Принцип такой: ты платишь невысокую цену за аренду этого жилья, и спустя некоторое время квартира переходит в твою собственность. И если ты расторгаешь соглашение раньше, то квартира тебе не остается, зато у тебя был случай арендовать дешевое жилье. Вопрос в том, что доноры не соглашаются на бесплатные механизмы. В других странах, например, работает механизм, когда получая жилье, человек гарантирует, что после возвращения контроля над территориями он отказывается или от одного, или от другого жилья».

 


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, министр, аренда, жилье, выгода, переселенцы
 
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